Сгоревшие дома, пустые улицы: последствия пожаров в Красноярском крае
Пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая.
Пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая.
Было зарегистрировано 273 возгорания в 18 муниципалитетах.
Было зарегистрировано 273 возгорания в 18 муниципалитетах.
Погибли восемь человек, еще 20 получили травмы.
Частично или полностью сгорели 546 жилых домов, больше 1,2 тысячи человек остались без крыши над головой.
Частично или полностью сгорели 546 жилых домов, больше 1,2 тысячи человек остались без крыши над головой.
Причиной пожаров стали многочисленные короткие замыкания, к которым привели обрывы линий электропередачи.
Причиной пожаров стали многочисленные короткие замыкания, к которым привели обрывы линий электропередачи.
По словам губернатора, регион был готов к пожароопасному сезону, но обстановка резко осложнилась из-за погоды.
По словам губернатора, регион был готов к пожароопасному сезону, но обстановка резко осложнилась из-за погоды.
Край накрыло ураганным ветром, порывы которого достигали 40 метров в секунду.
Край накрыло ураганным ветром, порывы которого достигали 40 метров в секунду.
Ситуация осложнялась тем, что при такой погоде для борьбы с огнем невозможно было использовать авиацию.
Ситуация осложнялась тем, что при такой погоде для борьбы с огнем невозможно было использовать авиацию.
На тушении пожаров работали больше двух тысяч человек и 548 единиц техники.
На тушении пожаров работали больше двух тысяч человек и 548 единиц техники.
Власти пообещали помочь погорельцам со строительством и восстановлением домов.
Власти пообещали помочь погорельцам со строительством и восстановлением домов.