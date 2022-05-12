Рейтинг@Mail.ru
Сгоревшие дома, пустые улицы: последствия пожаров в Красноярском крае - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/pozhar-1788076397.html
Сгоревшие дома, пустые улицы: последствия пожаров в Красноярском крае
Сгоревшие дома, пустые улицы: последствия пожаров в Красноярском крае - РИА Новости, 12.05.2022
Сгоревшие дома, пустые улицы: последствия пожаров в Красноярском крае
Красноярский край столкнулся с катастрофической ситуацией: масштабные пожары привели к гибели людей и уничтожили сотни жилых домов. Кадры с места ЧП — в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:00
2022-05-12T15:06
фото
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788074725_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_abfc46fdd57f337e9f8dff7a06e6e930.jpg
Красноярский край столкнулся с катастрофической ситуацией: масштабные пожары привели к гибели людей и уничтожили сотни жилых домов. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788074725_291:232:2712:2048_1920x0_80_0_0_ac83e87ae2d9b8930f86c19f4f768698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, красноярский край
13:00 12.05.2022 (обновлено: 15:06 12.05.2022)
 

Сгоревшие дома, пустые улицы: последствия пожаров в Красноярском крае

Читать ria.ru в
Красноярский край столкнулся с катастрофической ситуацией: масштабные пожары привели к гибели людей и уничтожили сотни жилых домов. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая.

Пожарный МЧС на пепелище сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
1 из 10

Пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Было зарегистрировано 273 возгорания в 18 муниципалитетах.

Женщина возле сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
2 из 10

Было зарегистрировано 273 возгорания в 18 муниципалитетах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Погибли восемь человек, еще 20 получили травмы.

Вид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края
3 из 10

Погибли восемь человек, еще 20 получили травмы.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Частично или полностью сгорели 546 жилых домов, больше 1,2 тысячи человек остались без крыши над головой.

Люди у своего сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
4 из 10

Частично или полностью сгорели 546 жилых домов, больше 1,2 тысячи человек остались без крыши над головой.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Причиной пожаров стали многочисленные короткие замыкания, к которым привели обрывы линий электропередачи.

Дети разбирают завал в подвале сгоревшего дома в городе Уяре Красноярского края
5 из 10

Причиной пожаров стали многочисленные короткие замыкания, к которым привели обрывы линий электропередачи.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

По словам губернатора, регион был готов к пожароопасному сезону, но обстановка резко осложнилась из-за погоды.

Мужчина собирает металл на пепелище сгоревшего дома для сдачи в пункт приема металлолома в городе Уяре Красноярского края
6 из 10

По словам губернатора, регион был готов к пожароопасному сезону, но обстановка резко осложнилась из-за погоды.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Край накрыло ураганным ветром, порывы которого достигали 40 метров в секунду.

Мужчина на пепелище дома в городе Уяре Красноярского края
7 из 10

Край накрыло ураганным ветром, порывы которого достигали 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Ситуация осложнялась тем, что при такой погоде для борьбы с огнем невозможно было использовать авиацию.

Мужчины разбирают завалы на одном из сгоревших участков в городе Уяре Красноярского края
8 из 10

Ситуация осложнялась тем, что при такой погоде для борьбы с огнем невозможно было использовать авиацию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

На тушении пожаров работали больше двух тысяч человек и 548 единиц техники.

Сгоревшие деревья на улице в городе Уяре Красноярского края
9 из 10

На тушении пожаров работали больше двух тысяч человек и 548 единиц техники.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Власти пообещали помочь погорельцам со строительством и восстановлением домов.

Вид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края, где в результате крупного пожара во время штормового ветра 7 мая сгорело более 200 жилых домов
10 из 10

Власти пообещали помочь погорельцам со строительством и восстановлением домов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
ФотоКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала