https://ria.ru/20220512/pozhar-1788076397.html

Сгоревшие дома, пустые улицы: последствия пожаров в Красноярском крае

Сгоревшие дома, пустые улицы: последствия пожаров в Красноярском крае - РИА Новости, 12.05.2022

Сгоревшие дома, пустые улицы: последствия пожаров в Красноярском крае

Красноярский край столкнулся с катастрофической ситуацией: масштабные пожары привели к гибели людей и уничтожили сотни жилых домов. Кадры с места ЧП — в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:00

2022-05-12T13:00

2022-05-12T15:06

фото

красноярский край

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Красноярский край столкнулся с катастрофической ситуацией: масштабные пожары привели к гибели людей и уничтожили сотни жилых домов. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

красноярский край

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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