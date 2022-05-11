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Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до восьми человек
Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до восьми человек - РИА Новости, 11.05.2022
Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до восьми человек
Количество погибших при пожарах в Красноярском крае увеличилось до восьми человек, передает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T05:21
2022-05-11T05:21
2022-05-11T05:32
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Количество погибших при пожарах в Красноярском крае увеличилось до восьми человек, передает пресс-служба регионального главка СК.Ранее стало известно о семи погибших.Отмечается, что пожары возникли из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП и пала сухой травы.По информации ведомства, в селе Талажанка Казачинского района погибли две женщины и мужчина, в селе Никольск Шарыповского района — мужчина и женщина, в городе Заозерный Рыбинского района происшествие привело к смерти женщины, в деревне Ашпатск и селе Курай Дзержинского района умерли две женщины, находившиеся непосредственно в очаге пожаров.Пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались в субботу. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, а 14 людям, в числе которых шесть пожарных, потребовалась госпитализация.
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происшествия, красноярский край, россия, шарыповский район, заозерный, дзержинский район
05:21 11.05.2022 (обновлено: 05:32 11.05.2022)
Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до восьми человек
СК: количество погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до восьми человек
КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Количество погибших при пожарах в Красноярском крае увеличилось до восьми человек, передает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее стало известно о семи погибших.
"Предварительно, огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, 9 социальных учреждений, погибло 8 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожары возникли из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП и пала сухой травы.
По информации ведомства, в селе Талажанка Казачинского района погибли две женщины и мужчина, в селе Никольск Шарыповского района
— мужчина и женщина, в городе Заозерный Рыбинского района происшествие привело к смерти женщины, в деревне Ашпатск и селе Курай Дзержинского района
умерли две женщины, находившиеся непосредственно в очаге пожаров.
Пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались в субботу. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, а 14 людям, в числе которых шесть пожарных, потребовалась госпитализация.