https://ria.ru/20220511/pozhary-1787818483.html

Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до восьми человек

Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до восьми человек - РИА Новости, 11.05.2022

Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до восьми человек

Количество погибших при пожарах в Красноярском крае увеличилось до восьми человек, передает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T05:21

2022-05-11T05:21

2022-05-11T05:32

происшествия

красноярский край

россия

шарыповский район

заозерный

дзержинский район

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КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Количество погибших при пожарах в Красноярском крае увеличилось до восьми человек, передает пресс-служба регионального главка СК.Ранее стало известно о семи погибших.Отмечается, что пожары возникли из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП и пала сухой травы.По информации ведомства, в селе Талажанка Казачинского района погибли две женщины и мужчина, в селе Никольск Шарыповского района — мужчина и женщина, в городе Заозерный Рыбинского района происшествие привело к смерти женщины, в деревне Ашпатск и селе Курай Дзержинского района умерли две женщины, находившиеся непосредственно в очаге пожаров.Пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались в субботу. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, а 14 людям, в числе которых шесть пожарных, потребовалась госпитализация.

https://ria.ru/20220511/pozhary-1787818375.html

красноярский край

россия

шарыповский район

заозерный

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происшествия, красноярский край, россия, шарыповский район, заозерный, дзержинский район