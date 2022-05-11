https://ria.ru/20220511/pozhary-1787818375.html

В Красноярском крае трех человек задержали по делу о пожарах

В Красноярском крае трех человек задержали по делу о пожарах - РИА Новости, 11.05.2022

В Красноярском крае трех человек задержали по делу о пожарах

Сотрудники ПАО "Россети-Сибирь"-"Красноярскэнерго" задержаны в рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности во время масштабных пожаров в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T05:20

2022-05-11T05:20

2022-05-11T05:40

происшествия

красноярский край

красноярскэнерго

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники ПАО "Россети-Сибирь"-"Красноярскэнерго" задержаны в рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности во время масштабных пожаров в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее региональный главк сообщил о возбуждении уголовных дел о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей."В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО "Россети—Сибирь"—"Красноярскэнерго" (избрана мера пресечения в виде домашнего ареста); начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО "Россети—Сибирь"—"Красноярскэнерго"; начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети, Дзержинский район электрических сетей, филиала ПАО "Россети—Сибирь"—"Красноярскэнерго", — говорится в сообщении.По информации ведомства, следователи осмотрели места происшествий, очагов возникновения пожаров, допрашиваются свидетели, пострадавшие, в помещениях РЭС проведены обыски, изъята кадровая и техническая документация.Пожары более чем в 16 населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибло восемь человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах. Пострадали 19 человек, 14 из них потребовалась госпитализация, в их числе шесть пожарных. По информации штаба, главными причинами пожаров стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях.

https://ria.ru/20220511/pozhary-1787818483.html

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происшествия, красноярский край, красноярскэнерго, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)