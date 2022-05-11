https://ria.ru/20220511/posolstvo-1787832885.html
Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве
Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве - РИА Новости, 11.05.2022
Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве
Развитие внешнеэкономических связей Луганской народной республики будет одним из приоритетов в работе посольства ЛНР в Москве, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:28
2022-05-11T09:28
2022-05-11T15:06
в мире
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Развитие внешнеэкономических связей Луганской народной республики будет одним из приоритетов в работе посольства ЛНР в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник."Вопрос внешнеэкономических связей будет одним из приоритетов", - сказал Мирошник.Он пояснил, что республика с 2014 года находится в состоянии войны и экономической блокады со стороны Киева, "под всеми возможными санкциями, которые можно было только представить". По его словам, украинские власти попытались "стереть ЛНР с экономической карты Земли" и заблокировать любую экономическую активность."Поэтому сейчас это (развитие внешнеэкономических связей – ред.) для нас будет одним из важнейших направлений. В первую очередь это, конечно же, с главным партнёром - это с Российской Федерацией", - сказал Мирошник.Он сообщил, что власти республики будут стараться максимально привлечь гуманитарную помощь на территорию ЛНР, технологии для восстановления, наладить работу с потенциальными инвесторами и найти необходимых партнёров, которые позволили бы оживить экономику."Это экономическое направление нам жизненно необходимо. Поэтому это будет одной из задач, которая будет стоять перед посольством, и на этом на самом деле сконцентрируем очень серьёзное внимание", - сказал посол ЛНР.Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>
https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787720593.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722116_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_003d5760b97c1dc91fc4c4343879ec0b.jpg
Мирошник: "В ближайшее время мы начнем заниматься консульским учетом и понимать, где нужна помощь консула"
Как минимум 2 консульства ЛНР могут быть открыты в российских регионах, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мирошник
2022-05-11T09:28
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, родион мирошник
09:28 11.05.2022 (обновлено: 15:06 11.05.2022)
Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве
Мирошник: развитие внешнеэкономических связей будет приоритетом в работе посольства ЛНР
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости.
Развитие внешнеэкономических связей Луганской народной республики будет одним из приоритетов в работе посольства ЛНР в Москве, заявил
в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник.
"Вопрос внешнеэкономических связей будет одним из приоритетов", - сказал Мирошник.
Он пояснил, что республика с 2014 года находится в состоянии войны и экономической блокады со стороны Киева
, "под всеми возможными санкциями, которые можно было только представить". По его словам, украинские власти попытались "стереть ЛНР
с экономической карты Земли" и заблокировать любую экономическую активность.
"Поэтому сейчас это (развитие внешнеэкономических связей – ред.) для нас будет одним из важнейших направлений. В первую очередь это, конечно же, с главным партнёром - это с Российской Федерацией", - сказал Мирошник.
Он сообщил, что власти республики будут стараться максимально привлечь гуманитарную помощь на территорию ЛНР, технологии для восстановления, наладить работу с потенциальными инвесторами и найти необходимых партнёров, которые позволили бы оживить экономику.
"Это экономическое направление нам жизненно необходимо. Поэтому это будет одной из задач, которая будет стоять перед посольством, и на этом на самом деле сконцентрируем очень серьёзное внимание", - сказал посол ЛНР.