Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/posolstvo-1787832885.html
Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве
Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве - РИА Новости, 11.05.2022
Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве
Развитие внешнеэкономических связей Луганской народной республики будет одним из приоритетов в работе посольства ЛНР в Москве, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:28
2022-05-11T15:06
в мире
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
родион мирошник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722116_0:75:3072:1802_1920x0_80_0_0_df7599f25a3df50dad1a68f87734eb37.jpg
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Развитие внешнеэкономических связей Луганской народной республики будет одним из приоритетов в работе посольства ЛНР в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник."Вопрос внешнеэкономических связей будет одним из приоритетов", - сказал Мирошник.Он пояснил, что республика с 2014 года находится в состоянии войны и экономической блокады со стороны Киева, "под всеми возможными санкциями, которые можно было только представить". По его словам, украинские власти попытались "стереть ЛНР с экономической карты Земли" и заблокировать любую экономическую активность."Поэтому сейчас это (развитие внешнеэкономических связей – ред.) для нас будет одним из важнейших направлений. В первую очередь это, конечно же, с главным партнёром - это с Российской Федерацией", - сказал Мирошник.Он сообщил, что власти республики будут стараться максимально привлечь гуманитарную помощь на территорию ЛНР, технологии для восстановления, наладить работу с потенциальными инвесторами и найти необходимых партнёров, которые позволили бы оживить экономику."Это экономическое направление нам жизненно необходимо. Поэтому это будет одной из задач, которая будет стоять перед посольством, и на этом на самом деле сконцентрируем очень серьёзное внимание", - сказал посол ЛНР.Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника &gt;&gt;
https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787720593.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мирошник: "В ближайшее время мы начнем заниматься консульским учетом и понимать, где нужна помощь консула"
Как минимум 2 консульства ЛНР могут быть открыты в российских регионах, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мирошник
2022-05-11T09:28
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722116_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_003d5760b97c1dc91fc4c4343879ec0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, родион мирошник
09:28 11.05.2022 (обновлено: 15:06 11.05.2022)
 
Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве

Мирошник: развитие внешнеэкономических связей будет приоритетом в работе посольства ЛНР

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Развитие внешнеэкономических связей Луганской народной республики будет одним из приоритетов в работе посольства ЛНР в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник.
"Вопрос внешнеэкономических связей будет одним из приоритетов", - сказал Мирошник.
Он пояснил, что республика с 2014 года находится в состоянии войны и экономической блокады со стороны Киева, "под всеми возможными санкциями, которые можно было только представить". По его словам, украинские власти попытались "стереть ЛНР с экономической карты Земли" и заблокировать любую экономическую активность.
"Поэтому сейчас это (развитие внешнеэкономических связей – ред.) для нас будет одним из важнейших направлений. В первую очередь это, конечно же, с главным партнёром - это с Российской Федерацией", - сказал Мирошник.
Он сообщил, что власти республики будут стараться максимально привлечь гуманитарную помощь на территорию ЛНР, технологии для восстановления, наладить работу с потенциальными инвесторами и найти необходимых партнёров, которые позволили бы оживить экономику.
"Это экономическое направление нам жизненно необходимо. Поэтому это будет одной из задач, которая будет стоять перед посольством, и на этом на самом деле сконцентрируем очень серьёзное внимание", - сказал посол ЛНР.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 08:26
Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве
Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала