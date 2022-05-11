https://ria.ru/20220511/posolstvo-1787832885.html

Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве

Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве - РИА Новости, 11.05.2022

Мирошник назвал приоритеты работы посольства ЛНР в Москве

Развитие внешнеэкономических связей Луганской народной республики будет одним из приоритетов в работе посольства ЛНР в Москве, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:28

2022-05-11T09:28

2022-05-11T15:06

в мире

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

родион мирошник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722116_0:75:3072:1802_1920x0_80_0_0_df7599f25a3df50dad1a68f87734eb37.jpg

ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Развитие внешнеэкономических связей Луганской народной республики будет одним из приоритетов в работе посольства ЛНР в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник."Вопрос внешнеэкономических связей будет одним из приоритетов", - сказал Мирошник.Он пояснил, что республика с 2014 года находится в состоянии войны и экономической блокады со стороны Киева, "под всеми возможными санкциями, которые можно было только представить". По его словам, украинские власти попытались "стереть ЛНР с экономической карты Земли" и заблокировать любую экономическую активность."Поэтому сейчас это (развитие внешнеэкономических связей – ред.) для нас будет одним из важнейших направлений. В первую очередь это, конечно же, с главным партнёром - это с Российской Федерацией", - сказал Мирошник.Он сообщил, что власти республики будут стараться максимально привлечь гуманитарную помощь на территорию ЛНР, технологии для восстановления, наладить работу с потенциальными инвесторами и найти необходимых партнёров, которые позволили бы оживить экономику."Это экономическое направление нам жизненно необходимо. Поэтому это будет одной из задач, которая будет стоять перед посольством, и на этом на самом деле сконцентрируем очень серьёзное внимание", - сказал посол ЛНР.Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>

https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787720593.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мирошник: "В ближайшее время мы начнем заниматься консульским учетом и понимать, где нужна помощь консула" Как минимум 2 консульства ЛНР могут быть открыты в российских регионах, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мирошник 2022-05-11T09:28 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, родион мирошник