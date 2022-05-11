https://ria.ru/20220511/pomosch-1787880464.html

На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей

На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей - РИА Новости, 11.05.2022

На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей

Более 3 миллионов рублей, собранных в рамках акции #МыВместе, потрачено на гуманитарную помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила генеральный директор... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:42

2022-05-11T12:42

2022-05-11T12:42

специальная военная операция на украине

общество

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московский зоопарк

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животные

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 3 миллионов рублей, собранных в рамках акции #МыВместе, потрачено на гуманитарную помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МыВместе, Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ. Она началась 7 апреля в Московском зоопарке. В ее рамках можно как переводить средства на счет Фонда национальной природы для закупки гуманитарной помощи, так и непосредственно приносить корма и стройматериалы на пункты сбора."На счет Фонда поступило 3 544 324,94 рубля. Из них по состоянию на 11 мая было израсходовано 3 011 722,26 рубля", - сообщила Акулова.По ее словам, все средства пошли на закупку стройматериалов, оборудования, кормов, а также на обеспечение транспортных расходов по доставке гуманитарной помощи согласно актуальным перечням.Акулова отметила, что всего в рамках акции на момент 6 мая было приобретено 10,56 тонн кормов, а также 35 тонн стройматериалов. В числе прочего были приобретены переноски для животных. Собранная и закупленная гуманитарная помощь была отправлена в близлежащие распределительные центры.Акулова добавила, что на текущий момент в рамках акции в Московском зоопарке было собрано в натуральной форме более 7,3 тонн кормов. Также стройматериалами, среди которых генераторы, сварочные аппараты, электроды, 125 УШМ, отрезные круги, ручные инструменты, арматура, сетки, звероводки, доски, бруски, гвозди, металлические цепи, вязальные проволки, пластмассовые стяжки, был загружен пятитонный грузовой автомобиль.

https://ria.ru/20220421/donbass-1784734987.html

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

общество, донбасс, украина, россия, московский зоопарк, общероссийский народный фронт, животные, гуманитарная помощь, ситуация в днр и лнр