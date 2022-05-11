https://ria.ru/20220511/pomosch-1787880464.html
На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей
На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей - РИА Новости, 11.05.2022
На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей
Более 3 миллионов рублей, собранных в рамках акции #МыВместе, потрачено на гуманитарную помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила генеральный директор... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:42
2022-05-11T12:42
2022-05-11T12:42
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
украина
россия
московский зоопарк
общероссийский народный фронт
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148988/99/1489889922_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_8db1e10c54867f91ac671a7b8b019ce4.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 3 миллионов рублей, собранных в рамках акции #МыВместе, потрачено на гуманитарную помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МыВместе, Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ. Она началась 7 апреля в Московском зоопарке. В ее рамках можно как переводить средства на счет Фонда национальной природы для закупки гуманитарной помощи, так и непосредственно приносить корма и стройматериалы на пункты сбора."На счет Фонда поступило 3 544 324,94 рубля. Из них по состоянию на 11 мая было израсходовано 3 011 722,26 рубля", - сообщила Акулова.По ее словам, все средства пошли на закупку стройматериалов, оборудования, кормов, а также на обеспечение транспортных расходов по доставке гуманитарной помощи согласно актуальным перечням.Акулова отметила, что всего в рамках акции на момент 6 мая было приобретено 10,56 тонн кормов, а также 35 тонн стройматериалов. В числе прочего были приобретены переноски для животных. Собранная и закупленная гуманитарная помощь была отправлена в близлежащие распределительные центры.Акулова добавила, что на текущий момент в рамках акции в Московском зоопарке было собрано в натуральной форме более 7,3 тонн кормов. Также стройматериалами, среди которых генераторы, сварочные аппараты, электроды, 125 УШМ, отрезные круги, ручные инструменты, арматура, сетки, звероводки, доски, бруски, гвозди, металлические цепи, вязальные проволки, пластмассовые стяжки, был загружен пятитонный грузовой автомобиль.
https://ria.ru/20220421/donbass-1784734987.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148988/99/1489889922_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_4b982bb2c320297be66dc5fb1cf4d6e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, украина, россия, московский зоопарк, общероссийский народный фронт, животные, гуманитарная помощь, ситуация в днр и лнр
На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей
На гуманитарную помощь зоопаркам Донбасса и Украины потратили более трех миллионов рублей
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Более 3 миллионов рублей, собранных в рамках акции #МыВместе, потрачено на гуманитарную помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила
генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
Акция помощи зоопаркам Донбасса
и Украины
#МыВместе организована Московским зоопарком
и Союзом зоопарков и аквариумов России
совместно с волонтерским движением #МыВместе, Общероссийским народным фронтом
и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ. Она началась 7 апреля в Московском зоопарке. В ее рамках можно как переводить средства на счет Фонда национальной природы для закупки гуманитарной помощи, так и непосредственно приносить корма и стройматериалы на пункты сбора.
"На счет Фонда поступило 3 544 324,94 рубля. Из них по состоянию на 11 мая было израсходовано 3 011 722,26 рубля", - сообщила Акулова.
По ее словам, все средства пошли на закупку стройматериалов, оборудования, кормов, а также на обеспечение транспортных расходов по доставке гуманитарной помощи согласно актуальным перечням.
Акулова отметила, что всего в рамках акции на момент 6 мая было приобретено 10,56 тонн кормов, а также 35 тонн стройматериалов. В числе прочего были приобретены переноски для животных. Собранная и закупленная гуманитарная помощь была отправлена в близлежащие распределительные центры.
Акулова добавила, что на текущий момент в рамках акции в Московском зоопарке было собрано в натуральной форме более 7,3 тонн кормов. Также стройматериалами, среди которых генераторы, сварочные аппараты, электроды, 125 УШМ, отрезные круги, ручные инструменты, арматура, сетки, звероводки, доски, бруски, гвозди, металлические цепи, вязальные проволки, пластмассовые стяжки, был загружен пятитонный грузовой автомобиль.
Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных
1 из 9
Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.
2 из 9
Груз распределяют среди местных питомников.
3 из 9
Разгрузка корма для собак в Луганске.
4 из 9
Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.
5 из 9
Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.
6 из 9
Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.
7 из 9
Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.
8 из 9
В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.
9 из 9
Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.
1 из 9
Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.
2 из 9
Груз распределяют среди местных питомников.
3 из 9
Разгрузка корма для собак в Луганске.
4 из 9
Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.
5 из 9
Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.
6 из 9
Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.
7 из 9
Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.
8 из 9
В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.
9 из 9
Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.