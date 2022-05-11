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На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей - РИА Новости, 11.05.2022
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На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей
На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей - РИА Новости, 11.05.2022
На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей
Более 3 миллионов рублей, собранных в рамках акции #МыВместе, потрачено на гуманитарную помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила генеральный директор... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:42
2022-05-11T12:42
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
украина
россия
московский зоопарк
общероссийский народный фронт
животные
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 3 миллионов рублей, собранных в рамках акции #МыВместе, потрачено на гуманитарную помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МыВместе, Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ. Она началась 7 апреля в Московском зоопарке. В ее рамках можно как переводить средства на счет Фонда национальной природы для закупки гуманитарной помощи, так и непосредственно приносить корма и стройматериалы на пункты сбора."На счет Фонда поступило 3 544 324,94 рубля. Из них по состоянию на 11 мая было израсходовано 3 011 722,26 рубля", - сообщила Акулова.По ее словам, все средства пошли на закупку стройматериалов, оборудования, кормов, а также на обеспечение транспортных расходов по доставке гуманитарной помощи согласно актуальным перечням.Акулова отметила, что всего в рамках акции на момент 6 мая было приобретено 10,56 тонн кормов, а также 35 тонн стройматериалов. В числе прочего были приобретены переноски для животных. Собранная и закупленная гуманитарная помощь была отправлена в близлежащие распределительные центры.Акулова добавила, что на текущий момент в рамках акции в Московском зоопарке было собрано в натуральной форме более 7,3 тонн кормов. Также стройматериалами, среди которых генераторы, сварочные аппараты, электроды, 125 УШМ, отрезные круги, ручные инструменты, арматура, сетки, звероводки, доски, бруски, гвозди, металлические цепи, вязальные проволки, пластмассовые стяжки, был загружен пятитонный грузовой автомобиль.
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общество, донбасс, украина, россия, московский зоопарк, общероссийский народный фронт, животные, гуманитарная помощь, ситуация в днр и лнр
12:42 11.05.2022
 
На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей

На гуманитарную помощь зоопаркам Донбасса и Украины потратили более трех миллионов рублей

© РИА Новости / Вера КостамоЗоопарк в Донбассе
Зоопарк в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
Зоопарк в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 3 миллионов рублей, собранных в рамках акции #МыВместе, потрачено на гуманитарную помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МыВместе, Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ. Она началась 7 апреля в Московском зоопарке. В ее рамках можно как переводить средства на счет Фонда национальной природы для закупки гуманитарной помощи, так и непосредственно приносить корма и стройматериалы на пункты сбора.
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"На счет Фонда поступило 3 544 324,94 рубля. Из них по состоянию на 11 мая было израсходовано 3 011 722,26 рубля", - сообщила Акулова.
По ее словам, все средства пошли на закупку стройматериалов, оборудования, кормов, а также на обеспечение транспортных расходов по доставке гуманитарной помощи согласно актуальным перечням.
Акулова отметила, что всего в рамках акции на момент 6 мая было приобретено 10,56 тонн кормов, а также 35 тонн стройматериалов. В числе прочего были приобретены переноски для животных. Собранная и закупленная гуманитарная помощь была отправлена в близлежащие распределительные центры.
Акулова добавила, что на текущий момент в рамках акции в Московском зоопарке было собрано в натуральной форме более 7,3 тонн кормов. Также стройматериалами, среди которых генераторы, сварочные аппараты, электроды, 125 УШМ, отрезные круги, ручные инструменты, арматура, сетки, звероводки, доски, бруски, гвозди, металлические цепи, вязальные проволки, пластмассовые стяжки, был загружен пятитонный грузовой автомобиль.
Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
1 из 9

Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Груз распределяют среди местных питомников.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
2 из 9

Груз распределяют среди местных питомников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Разгрузка корма для собак в Луганске.

Разгрузка корма для собак в рамках гуманитарной помощи для питомника французских бульдогов Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
3 из 9

Разгрузка корма для собак в Луганске.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
4 из 9

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.

Французский бульдог питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
5 из 9

Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
6 из 9

Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
7 из 9

Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.

Разгрузка корма для собак в рамках гуманитарной помощи для питомника французских бульдогов Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
8 из 9

В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
9 из 9

Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 9

Груз распределяют среди местных питомников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Разгрузка корма для собак в Луганске.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 9

В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассУкраинаРоссияМосковский зоопаркОбщероссийский народный фронтЖивотныеГуманитарная помощьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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