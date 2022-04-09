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Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных

Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных - РИА Новости, 09.04.2022

Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных

Тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся в ДНР и ЛНР, затронула не только людей, но и животных. Волонтеры организовали сбор помощи для донбасских приютов и... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:00

2022-04-09T08:00

2022-04-09T08:06

фото

ситуация в днр и лнр

луганск

домашние животные

собаки

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Тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся в ДНР и ЛНР, затронула не только людей, но и животных. Волонтеры организовали сбор помощи для донбасских приютов и зоопарков. Гуманитарный груз и его получатели — в фотоленте Ria.ru.

луганск

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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