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Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных - РИА Новости, 09.04.2022
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Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных
Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных - РИА Новости, 09.04.2022
Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных
Тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся в ДНР и ЛНР, затронула не только людей, но и животных. Волонтеры организовали сбор помощи для донбасских приютов и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:00
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ситуация в днр и лнр
луганск
домашние животные
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Тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся в ДНР и ЛНР, затронула не только людей, но и животных. Волонтеры организовали сбор помощи для донбасских приютов и зоопарков. Гуманитарный груз и его получатели — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
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96
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фото, фото, ситуация в днр и лнр, луганск, домашние животные, собаки
08:00 09.04.2022 (обновлено: 08:06 09.04.2022)
 

Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных

Читать ria.ru в
Тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся в ДНР и ЛНР, затронула не только людей, но и животных. Волонтеры организовали сбор помощи для донбасских приютов и зоопарков. Гуманитарный груз и его получатели — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
1 из 9

Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Груз распределяют среди местных питомников.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
2 из 9

Груз распределяют среди местных питомников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Разгрузка корма для собак в Луганске.

Разгрузка корма для собак в рамках гуманитарной помощи для питомника французских бульдогов Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
3 из 9

Разгрузка корма для собак в Луганске.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
4 из 9

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.

Французский бульдог питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
5 из 9

Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
6 из 9

Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
7 из 9

Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.

Разгрузка корма для собак в рамках гуманитарной помощи для питомника французских бульдогов Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
8 из 9

В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
9 из 9

Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
ФотоСитуация в ДНР и ЛНРЛуганскдомашние животныесобаки
 
 
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