Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных
Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.
Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.
Груз распределяют среди местных питомников.
Разгрузка корма для собак в Луганске.
Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.
Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.
Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.
Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.
Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.
Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.
Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.
Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.
В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.
В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.
Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.
Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.