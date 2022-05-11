https://ria.ru/20220511/pokushenie-1787891915.html

В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом

В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом - РИА Новости, 11.05.2022

В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом

В Волхове задержана 16-летняя девушка по подозрению в покушении на своего отца, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:19

2022-05-11T13:19

2022-05-11T13:19

происшествия

россия

волхов

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. В Волхове задержана 16-летняя девушка по подозрению в покушении на своего отца, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области."В отношении несовершеннолетней 2006 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Она задержана", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.Следствие полагает, что 16-летняя жительница Волхова выстрелила в голову отцу из травматического пистолета, а также нанесла удар ножом в область спины. "Довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как мужчине своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220330/namereniya-1780787364.html

россия

волхов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, волхов, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)