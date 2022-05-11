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В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом - РИА Новости, 11.05.2022
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В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом
В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом - РИА Новости, 11.05.2022
В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом
В Волхове задержана 16-летняя девушка по подозрению в покушении на своего отца, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:19
2022-05-11T13:19
происшествия
россия
волхов
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. В Волхове задержана 16-летняя девушка по подозрению в покушении на своего отца, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области."В отношении несовершеннолетней 2006 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Она задержана", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.Следствие полагает, что 16-летняя жительница Волхова выстрелила в голову отцу из травматического пистолета, а также нанесла удар ножом в область спины. "Довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как мужчине своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.
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россия
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происшествия, россия, волхов, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
13:19 11.05.2022
 
В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом

В Ленинградской области задержали девушку, выстрелившую в отца и ударившую его ножом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. В Волхове задержана 16-летняя девушка по подозрению в покушении на своего отца, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области.
"В отношении несовершеннолетней 2006 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Она задержана", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Следствие полагает, что 16-летняя жительница Волхова выстрелила в голову отцу из травматического пистолета, а также нанесла удар ножом в область спины. "Довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как мужчине своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияРоссияВолховЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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