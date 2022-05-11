https://ria.ru/20220511/pokushenie-1787891915.html
В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом
В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом - РИА Новости, 11.05.2022
В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом
В Волхове задержана 16-летняя девушка по подозрению в покушении на своего отца, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:19
2022-05-11T13:19
2022-05-11T13:19
происшествия
россия
волхов
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. В Волхове задержана 16-летняя девушка по подозрению в покушении на своего отца, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области."В отношении несовершеннолетней 2006 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Она задержана", - говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.Следствие полагает, что 16-летняя жительница Волхова выстрелила в голову отцу из травматического пистолета, а также нанесла удар ножом в область спины. "Довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как мужчине своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220330/namereniya-1780787364.html
россия
волхов
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волхов, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом
В Ленинградской области задержали девушку, выстрелившую в отца и ударившую его ножом