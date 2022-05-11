В Сети разочаровались располневшим Плетневым в продолжении "Диверсанта"
В Сети разочаровались располневшим Кириллом Плетневым в продолжении "Диверсанта"
© Кинокомпания "Дивера Фильм"/Гуд Лак ПродакшнКирилл Плетнев в сериале "Диверсант. Идеальный штурм"
© Кинокомпания "Дивера Фильм"/Гуд Лак Продакшн
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В социальных сетях пользователи попросили Кирилла Плетнева, сыгравшего в продолжении сериала "Диверсант", сбросить лишний вес.
"Посмотрела сейчас "Диверсанта" нового. Ну, как? Как нельзя было привести себя в форму для такого проекта… Жуть, конечно, актер-то вы шикарный", "Кирилл, не могу смотреть нового "Диверсанта". При всем уважении, похудейте, пожалуйста", "У вас глаза красивые, похудейте, пожалуйста, вы таким красавцем были", – написали в комментариях.
Некоторые подписчики предположили, что полнота может быть связана с проблемами со здоровьем.
"Понимаю негатив насчет изменившейся внешности, но это нездоровье, стресс. Тут можно воду пить и набирать вес. Убиты надпочечники, и человек в ловушке", – отметили поклонники.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-показ спектакля "Преступление и наказание" в МХТ им. Чехова
Пресс-показ спектакля "Преступление и наказание" в МХТ им. Чехова
Другие пользователи заявили, что актер хорош в любом образе.
"Кирилл, посмотрела "Диверсант". Вы прекрасны. При всем уважении, выглядите отлично", – отметили в комментариях.
Мнения пользователей также разделились по поводу "оживления" Владислава Галкина в продолжении сериала. На экраны он вернулся благодаря технологиям синтеза изображения. В истории отечественного кино их использовали впервые.