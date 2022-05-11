В Сети разочаровались располневшим Плетневым в продолжении "Диверсанта"

"Посмотрела сейчас "Диверсанта" нового. Ну, как? Как нельзя было привести себя в форму для такого проекта… Жуть, конечно, актер-то вы шикарный", "Кирилл, не могу смотреть нового "Диверсанта". При всем уважении, похудейте, пожалуйста", "У вас глаза красивые, похудейте, пожалуйста, вы таким красавцем были", – написали в комментариях.