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В Сети разочаровались располневшим Плетневым в продолжении "Диверсанта" - РИА Новости, 11.05.2022
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Шоубиз
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В Сети разочаровались располневшим Плетневым в продолжении "Диверсанта"
В Сети разочаровались располневшим Плетневым в продолжении "Диверсанта" - РИА Новости, 11.05.2022
В Сети разочаровались располневшим Плетневым в продолжении "Диверсанта"
В социальных сетях пользователи попросили Кирилла Плетнева, сыгравшего в продолжении сериала "Диверсант", сбросить лишний вес. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:15
2022-05-11T14:15
шоубиз
знаменитости
кирилл плетнев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В социальных сетях пользователи попросили Кирилла Плетнева, сыгравшего в продолжении сериала "Диверсант", сбросить лишний вес.Некоторые подписчики предположили, что полнота может быть связана с проблемами со здоровьем.Другие пользователи заявили, что актер хорош в любом образе.Мнения пользователей также разделились по поводу "оживления" Владислава Галкина в продолжении сериала. На экраны он вернулся благодаря технологиям синтеза изображения. В истории отечественного кино их использовали впервые.
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знаменитости, кирилл плетнев, шоу-бизнес
14:15 11.05.2022
 
В Сети разочаровались располневшим Плетневым в продолжении "Диверсанта"

В Сети разочаровались располневшим Кириллом Плетневым в продолжении "Диверсанта"

© Кинокомпания "Дивера Фильм"/Гуд Лак ПродакшнКирилл Плетнев в сериале "Диверсант. Идеальный штурм"
Кирилл Плетнев в сериале Диверсант. Идеальный штурм
© Кинокомпания "Дивера Фильм"/Гуд Лак Продакшн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В социальных сетях пользователи попросили Кирилла Плетнева, сыгравшего в продолжении сериала "Диверсант", сбросить лишний вес.

"Посмотрела сейчас "Диверсанта" нового. Ну, как? Как нельзя было привести себя в форму для такого проекта… Жуть, конечно, актер-то вы шикарный", "Кирилл, не могу смотреть нового "Диверсанта". При всем уважении, похудейте, пожалуйста", "У вас глаза красивые, похудейте, пожалуйста, вы таким красавцем были", – написали в комментариях.

Некоторые подписчики предположили, что полнота может быть связана с проблемами со здоровьем.

"Понимаю негатив насчет изменившейся внешности, но это нездоровье, стресс. Тут можно воду пить и набирать вес. Убиты надпочечники, и человек в ловушке", – отметили поклонники.

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-показ спектакля "Преступление и наказание" в МХТ им. Чехова
Пресс-показ спектакля Преступление и наказание в МХТ им. Чехова - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пресс-показ спектакля "Преступление и наказание" в МХТ им. Чехова
Другие пользователи заявили, что актер хорош в любом образе.

"Кирилл, посмотрела "Диверсант". Вы прекрасны. При всем уважении, выглядите отлично", – отметили в комментариях.

Мнения пользователей также разделились по поводу "оживления" Владислава Галкина в продолжении сериала. На экраны он вернулся благодаря технологиям синтеза изображения. В истории отечественного кино их использовали впервые.
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