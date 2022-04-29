https://ria.ru/20220429/galkin-1786239822.html
Продюсер рассказал, как "оживили" Галкина для новых серий "Диверсанта"
Продюсер рассказал, как "оживили" Галкина для новых серий "Диверсанта" - РИА Новости, 29.04.2022
Продюсер рассказал, как "оживили" Галкина для новых серий "Диверсанта"
Продюсер сериала "Диверсант" Николай Попов рассказал, как для новых серий "оживили" актера Владислава Галкина, умершего в 2010 году. Об этом сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:15
2022-04-29T19:15
2022-04-29T19:15
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новости культуры
кино и сериалы
умер актер владислав галкин
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Продюсер сериала "Диверсант" Николай Попов рассказал, как для новых серий "оживили" актера Владислава Галкина, умершего в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала. В проекте Галкин воплотил образ капитана Калтыгина. На экраны он вернулся благодаря технологиям синтеза изображения. В истории отечественного кино их использовали впервые. "Российский разработчик технологий искусственного интеллекта c помощью нейросетей создал полнофункциональную цифровую модель актера, взяв за основу видеоряд из первых двух сезонов "Диверсанта", — говорится в пресс-релизе.На восемь минут экранного времени потребовалось четыре месяца производства. Зато получилось не эпизодное появление капитана Калтыгина, а полноценная роль, в которой герой выражает эмоции, двигается, разговаривает.Изначально отобрали около сотни человек, внешне похожих на Галкина. После первых проб было отсеяно более двух третей. "С каждым подходящим кандидатом мы провели пробную съемку, проверив на соответствие в различных ситуациях – в темноте, в движении, в шапке, в снегу. В итоге выбор сузился до одного с 90-процентным совпадением антропометрии лица", — вспоминает продюсер.Искусственный интеллект, работавший над цифровым клоном, за 21 день воссоздал лицо актера. Он анализировал роли артиста, в частности в "Диверсанте", а "затем сгенерировал полученную модель поверх лица дублера". Премьера "Диверсанта" состоялась в 2004-м. Продолжения выходили в 2007-м и 2020-м годах. 9 мая 2022 года состоится релиз четвертой части — "Диверсант. Идеальный штурм".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, умер актер владислав галкин, первый канал (телеканал)
Продюсер рассказал, как "оживили" Галкина для новых серий "Диверсанта"
Продюсер Николай Попов рассказал, как "оживили" Галкина для новых серий "Диверсанта"
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Продюсер сериала "Диверсант" Николай Попов рассказал, как для новых серий "оживили" актера Владислава Галкина, умершего в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
В проекте Галкин воплотил образ капитана Калтыгина. На экраны он вернулся благодаря технологиям синтеза изображения. В истории отечественного кино их использовали впервые.
"Российский разработчик технологий искусственного интеллекта c помощью нейросетей создал полнофункциональную цифровую модель актера, взяв за основу видеоряд из первых двух сезонов "Диверсанта", — говорится в пресс-релизе.
На восемь минут экранного времени потребовалось четыре месяца производства. Зато получилось не эпизодное появление капитана Калтыгина, а полноценная роль, в которой герой выражает эмоции, двигается, разговаривает.
"Наша задача заключалась в создании цифрового двойника Владислава. Необходимо было найти актера с похожими антропометрическими характеристиками, который бы мастерски исполнил роль дублера", — описывает проект Попов.
Изначально отобрали около сотни человек, внешне похожих на Галкина. После первых проб было отсеяно более двух третей.
"С каждым подходящим кандидатом мы провели пробную съемку, проверив на соответствие в различных ситуациях – в темноте, в движении, в шапке, в снегу. В итоге выбор сузился до одного с 90-процентным совпадением антропометрии лица", — вспоминает продюсер.
Искусственный интеллект, работавший над цифровым клоном, за 21 день воссоздал лицо актера. Он анализировал роли артиста, в частности в "Диверсанте", а "затем сгенерировал полученную модель поверх лица дублера".
"При воссоздании голоса мы также использовали нейронные сети, обученные на оригинальных аудиозаписях", — добавляет Попов.
Премьера "Диверсанта" состоялась в 2004-м. Продолжения выходили в 2007-м и 2020-м годах. 9 мая 2022 года состоится релиз четвертой части — "Диверсант. Идеальный штурм".