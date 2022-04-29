https://ria.ru/20220429/galkin-1786239822.html

Продюсер рассказал, как "оживили" Галкина для новых серий "Диверсанта"

Продюсер рассказал, как "оживили" Галкина для новых серий "Диверсанта" - РИА Новости, 29.04.2022

Продюсер рассказал, как "оживили" Галкина для новых серий "Диверсанта"

Продюсер сериала "Диверсант" Николай Попов рассказал, как для новых серий "оживили" актера Владислава Галкина, умершего в 2010 году. Об этом сообщает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:15

2022-04-29T19:15

2022-04-29T19:15

культура

новости культуры

кино и сериалы

умер актер владислав галкин

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Продюсер сериала "Диверсант" Николай Попов рассказал, как для новых серий "оживили" актера Владислава Галкина, умершего в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала. В проекте Галкин воплотил образ капитана Калтыгина. На экраны он вернулся благодаря технологиям синтеза изображения. В истории отечественного кино их использовали впервые. "Российский разработчик технологий искусственного интеллекта c помощью нейросетей создал полнофункциональную цифровую модель актера, взяв за основу видеоряд из первых двух сезонов "Диверсанта", — говорится в пресс-релизе.На восемь минут экранного времени потребовалось четыре месяца производства. Зато получилось не эпизодное появление капитана Калтыгина, а полноценная роль, в которой герой выражает эмоции, двигается, разговаривает.Изначально отобрали около сотни человек, внешне похожих на Галкина. После первых проб было отсеяно более двух третей. "С каждым подходящим кандидатом мы провели пробную съемку, проверив на соответствие в различных ситуациях – в темноте, в движении, в шапке, в снегу. В итоге выбор сузился до одного с 90-процентным совпадением антропометрии лица", — вспоминает продюсер.Искусственный интеллект, работавший над цифровым клоном, за 21 день воссоздал лицо актера. Он анализировал роли артиста, в частности в "Диверсанте", а "затем сгенерировал полученную модель поверх лица дублера". Премьера "Диверсанта" состоялась в 2004-м. Продолжения выходили в 2007-м и 2020-м годах. 9 мая 2022 года состоится релиз четвертой части — "Диверсант. Идеальный штурм".

https://ria.ru/20220423/kino-1784923270.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, умер актер владислав галкин, первый канал (телеканал)