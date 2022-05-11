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Глава ЛНР приостановил действие комендантского часа на День республики - РИА Новости, 11.05.2022
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Глава ЛНР приостановил действие комендантского часа на День республики
Глава ЛНР приостановил действие комендантского часа на День республики - РИА Новости, 11.05.2022
Глава ЛНР приостановил действие комендантского часа на День республики
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Дня республики с 23.00 11 мая до... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:39
2022-05-11T18:39
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Дня республики с 23.00 11 мая до 04.00 14 мая (совпадает с мск), говорится в указе главы ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/spetsoperatsiya-1787902069.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия, донбасс
18:39 11.05.2022
 
Глава ЛНР приостановил действие комендантского часа на День республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на День республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Дня республики с 23.00 11 мая до 04.00 14 мая (совпадает с мск), говорится в указе главы ЛНР.
"Приостановить действие режима комендантского часа, введенного на территории Луганской народной республики указом главы Луганской народной республики от 28 июля 2016 года, с 23.00 11 мая 2022 до 04.00 14 мая 2022 года", - говорится в документе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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В миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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