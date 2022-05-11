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Глава ЛНР приостановил действие комендантского часа на День республики

Глава ЛНР приостановил действие комендантского часа на День республики - РИА Новости, 11.05.2022

Глава ЛНР приостановил действие комендантского часа на День республики

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Дня республики с 23.00 11 мая до... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:39

2022-05-11T18:39

2022-05-11T18:39

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

владимир путин

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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Дня республики с 23.00 11 мая до 04.00 14 мая (совпадает с мск), говорится в указе главы ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/spetsoperatsiya-1787902069.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия, донбасс