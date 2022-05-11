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В Госдуме считают, что отставки губернаторов не связаны с отменой выборов - РИА Новости, 11.05.2022
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В Госдуме считают, что отставки губернаторов не связаны с отменой выборов
В Госдуме считают, что отставки губернаторов не связаны с отменой выборов - РИА Новости, 11.05.2022
В Госдуме считают, что отставки губернаторов не связаны с отменой выборов
Отставки глав регионов не связаны с отменой прямых губернаторских выборов в сентябре, это обычная практика кадровой ротации, заявил РИА Новости замруководителя... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:09
2022-05-11T15:09
политика
россия
госдума рф
адальби шхагошев
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отставки глав регионов не связаны с отменой прямых губернаторских выборов в сентябре, это обычная практика кадровой ротации, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Во вторник губернаторы сразу пяти регионов России объявили о своей отставке. Сложили свои полномочия главы Саратовской, Кировской, Томской областей и Республики Марий Эл."Нет, с темой отмены губернаторских выборов в сентябре я бы это не связывал", - заявил парламентарий.Политик считает, что интерес к теме вызван тем, что "многие считали, что спецоперация будет отвлекать от вопросов внутренней политики", однако все идет "по своему сценарию, как во внутренней политике, так и во внешней". Смена губернаторов - обычная практика в рамках привычной кадровой ротации, добавил депутат."Это обычная ротация, если даже сравнивать с прошлым и позапрошлым годом. Ничего сверхъестественного в этой части не происходит", - подчеркнул политик.В марте "Коммерсантъ" сообщил о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова также в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается.
https://ria.ru/20220510/vrio-1787790599.html
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политика, россия, госдума рф, адальби шхагошев, единый день голосования в россии
15:09 11.05.2022
 
В Госдуме считают, что отставки губернаторов не связаны с отменой выборов

Депутат Шхагошев назвал отставку пяти губернаторов обычной практикой кадровой ротации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отставки глав регионов не связаны с отменой прямых губернаторских выборов в сентябре, это обычная практика кадровой ротации, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Во вторник губернаторы сразу пяти регионов России объявили о своей отставке. Сложили свои полномочия главы Саратовской, Кировской, Томской областей и Республики Марий Эл.
"Нет, с темой отмены губернаторских выборов в сентябре я бы это не связывал", - заявил парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 20:06
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Политик считает, что интерес к теме вызван тем, что "многие считали, что спецоперация будет отвлекать от вопросов внутренней политики", однако все идет "по своему сценарию, как во внутренней политике, так и во внешней". Смена губернаторов - обычная практика в рамках привычной кадровой ротации, добавил депутат.
"Это обычная ротация, если даже сравнивать с прошлым и позапрошлым годом. Ничего сверхъестественного в этой части не происходит", - подчеркнул политик.
В марте "Коммерсантъ" сообщил о возможном отказе от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в некоторых регионах, что предусматривает голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение о переносе в этом году региональных выборов не принималось и не обсуждалось в Кремле. Глава Центризбиркома Элла Памфилова также в марте говорила, что вопрос переноса выборов пока не обсуждается.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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ПолитикаРоссияГосдума РФАдальби ШхагошевЕдиный день голосования в России
 
 
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