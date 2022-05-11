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Все попавшее на Украину оружие будет уничтожено, заявил сенатор - РИА Новости, 11.05.2022
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Все попавшее на Украину оружие будет уничтожено, заявил сенатор
Все попавшее на Украину оружие будет уничтожено, заявил сенатор - РИА Новости, 11.05.2022
Все попавшее на Украину оружие будет уничтожено, заявил сенатор
Все попавшие на территорию Украины оружие, в том числе в рамках дополнительного пакета помощи США, будет уничтожено в ходе ее демилитаризации, заявил глава... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:31
2022-05-11T12:35
в мире
россия
украина
сша
ссср
конгресс сша
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все попавшие на территорию Украины оружие, в том числе в рамках дополнительного пакета помощи США, будет уничтожено в ходе ее демилитаризации, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов."Все попавшие на территорию Украины оружие, несомненно, будет уничтожено в рамках ее демилитаризации", - написал Климов в своем Telegram-канале, комментируя решение законодателей США.Как подчеркнул сенатор, Украине в ближайшие десятилетия уже не расплатиться за эту помощь, которая на самом деле является кредитом."Россия в 2000-х с огромным трудом погасила внешние долги СССР, в том числе, за УССР, но наш потенциал даже тогда был на порядок больше украинского. Платить по долгам Украины Россия второй раз не планирует, а "отжатые" у нас американцами 300 миллиардов долларов США заставим США компенсировать - способы есть. Украина и нам должна уже немало", - заявил Климов.По его словам, предоставлением нового пакета помощи США подтвердят статус главного спонсора геноцида украинского народа.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787863948.html
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в мире, россия, украина, сша, ссср, конгресс сша, совет федерации рф, андрей климов
12:31 11.05.2022 (обновлено: 12:35 11.05.2022)
 
Все попавшее на Украину оружие будет уничтожено, заявил сенатор

Сенатор Климов: все попавшее на Украину оружие будет уничтожено при ее демилитаризации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все попавшие на территорию Украины оружие, в том числе в рамках дополнительного пакета помощи США, будет уничтожено в ходе ее демилитаризации, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов.
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"Все попавшие на территорию Украины оружие, несомненно, будет уничтожено в рамках ее демилитаризации", - написал Климов в своем Telegram-канале, комментируя решение законодателей США.
Как подчеркнул сенатор, Украине в ближайшие десятилетия уже не расплатиться за эту помощь, которая на самом деле является кредитом.
"Россия в 2000-х с огромным трудом погасила внешние долги СССР, в том числе, за УССР, но наш потенциал даже тогда был на порядок больше украинского. Платить по долгам Украины Россия второй раз не планирует, а "отжатые" у нас американцами 300 миллиардов долларов США заставим США компенсировать - способы есть. Украина и нам должна уже немало", - заявил Климов.
По его словам, предоставлением нового пакета помощи США подтвердят статус главного спонсора геноцида украинского народа.
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