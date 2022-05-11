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Запад ежедневно пытается дискредитировать операцию России, заявила сенатор - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/operatsiya-1787972639.html
Запад ежедневно пытается дискредитировать операцию России, заявила сенатор
Запад ежедневно пытается дискредитировать операцию России, заявила сенатор - РИА Новости, 11.05.2022
Запад ежедневно пытается дискредитировать операцию России, заявила сенатор
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета практически ежедневно фиксирует информационные атаки на Россию со стороны стран Запада, при этом РФ делает... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:59
2022-05-11T17:59
специальная военная операция на украине
общество
совет федерации рф
россия
украина
ольга ковитиди
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета практически ежедневно фиксирует информационные атаки на Россию со стороны стран Запада, при этом РФ делает все необходимое для противодействия западной пропаганде, заявила член комиссии, сенатор Ольга Ковитиди."Комиссия практически ежедневно фиксирует информационные атаки на Россию со стороны стран Запада, включая попытки дискредитировать спецоперацию на Украине и действий Вооруженных сил РФ", - цитирует Ковитиди Telegram-канал комиссии СФ.Как подчеркнула сенатор, "налицо прямое финансирование Западом пропаганды на русском языке в надежде дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России".При этом она убеждена, что никакие, "даже самые грязные" информационные манипуляции не помогут США и странам НАТО вынудить Россию отказаться от своих национальных интересов. "Россия продолжит предпринимать все необходимые меры для противодействия западной враждебной пропаганде и пресечения каналов ее распространения", - заверила Ковитиди.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/operatsiya-1787872550.html
https://ria.ru/20220506/buryatiya-1787187027.html
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общество, совет федерации рф, россия, украина, ольга ковитиди, нато, ситуация в днр и лнр
17:59 11.05.2022
 
Запад ежедневно пытается дискредитировать операцию России, заявила сенатор

Сенатор Ковитиди: Запад ежедневно пытается дискредитировать операцию России на Украине

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Ольга Ковитиди
Сенатор Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета практически ежедневно фиксирует информационные атаки на Россию со стороны стран Запада, при этом РФ делает все необходимое для противодействия западной пропаганде, заявила член комиссии, сенатор Ольга Ковитиди.
"Комиссия практически ежедневно фиксирует информационные атаки на Россию со стороны стран Запада, включая попытки дискредитировать спецоперацию на Украине и действий Вооруженных сил РФ", - цитирует Ковитиди Telegram-канал комиссии СФ.
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Как подчеркнула сенатор, "налицо прямое финансирование Западом пропаганды на русском языке в надежде дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России".
При этом она убеждена, что никакие, "даже самые грязные" информационные манипуляции не помогут США и странам НАТО вынудить Россию отказаться от своих национальных интересов. "Россия продолжит предпринимать все необходимые меры для противодействия западной враждебной пропаганде и пресечения каналов ее распространения", - заверила Ковитиди.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В Москве арестовали неонациста, публично критиковавшего операцию на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСовет Федерации РФРоссияУкраинаОльга КовитидиНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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