https://ria.ru/20220511/operatsiya-1787972639.html

Запад ежедневно пытается дискредитировать операцию России, заявила сенатор

Запад ежедневно пытается дискредитировать операцию России, заявила сенатор - РИА Новости, 11.05.2022

Запад ежедневно пытается дискредитировать операцию России, заявила сенатор

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета практически ежедневно фиксирует информационные атаки на Россию со стороны стран Запада, при этом РФ делает... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:59

2022-05-11T17:59

2022-05-11T17:59

специальная военная операция на украине

общество

совет федерации рф

россия

украина

ольга ковитиди

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета практически ежедневно фиксирует информационные атаки на Россию со стороны стран Запада, при этом РФ делает все необходимое для противодействия западной пропаганде, заявила член комиссии, сенатор Ольга Ковитиди."Комиссия практически ежедневно фиксирует информационные атаки на Россию со стороны стран Запада, включая попытки дискредитировать спецоперацию на Украине и действий Вооруженных сил РФ", - цитирует Ковитиди Telegram-канал комиссии СФ.Как подчеркнула сенатор, "налицо прямое финансирование Западом пропаганды на русском языке в надежде дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России".При этом она убеждена, что никакие, "даже самые грязные" информационные манипуляции не помогут США и странам НАТО вынудить Россию отказаться от своих национальных интересов. "Россия продолжит предпринимать все необходимые меры для противодействия западной враждебной пропаганде и пресечения каналов ее распространения", - заверила Ковитиди.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/operatsiya-1787872550.html

https://ria.ru/20220506/buryatiya-1787187027.html

https://ria.ru/20220415/neonatsizm-1783667773.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, совет федерации рф, россия, украина, ольга ковитиди, нато, ситуация в днр и лнр