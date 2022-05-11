https://ria.ru/20220511/okeaniya-1787869866.html

Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений

Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений - РИА Новости, 11.05.2022

Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений

Австралия, США и Великобритания занимаются милитаризацией юга Тихоокеанского региона, провоцируя начало новой гонки вооружений, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:05

2022-05-11T12:05

2022-05-11T12:21

в мире

китай

мид кнр

чжао лицзянь

соломоновы острова

минобороны китая

aukus

австралия

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ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Австралия, США и Великобритания занимаются милитаризацией юга Тихоокеанского региона, провоцируя начало новой гонки вооружений, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Австралия вместе с США и Великобританией без каких-либо консультаций с островными государствами региона формируют военный блок и провоцируют гонку вооружений на юге Тихоокеанского региона", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Австралии следует "переосмыслить свои действия".Ранее, как сообщал австралийский телеканал 9News, премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении обзавестись атомными подводными лодками в партнерстве AUKUS с США и Великобританией.Тем самым Согаваре перешел в контрнаступление в ответ на нападки со стороны Австралии по поводу заключения соглашения о безопасности Соломоновых остров с Китаем. Австралия опасается, что Китай расширит свое влияние на южную часть Тихого океана и там появятся китайские военные базы. Причем антикитайскую направленность AUKUS никто не скрывал.Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай и власти Соломоновых островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По словам Ван Вэньбиня, главной целью сотрудничества в области безопасности является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на островах, что отвечает общим интересам Соломоновых островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что сообщения о строительстве Китаем военно-морской базы на Соломоновых островах являются ложью.

https://ria.ru/20220429/avstraliya-1786123861.html

https://ria.ru/20220414/yaponiya-1783433583.html

китай

соломоновы острова

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сша

великобритания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, мид кнр, чжао лицзянь, соломоновы острова, минобороны китая, aukus, австралия, сша, великобритания