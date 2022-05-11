12:05 11.05.2022 (обновлено: 12:21 11.05.2022)
Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений
МИД КНР: Австралия, США и Великобритания провоцируют гонку вооружений в Океании
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Австралия, США и Великобритания занимаются милитаризацией юга Тихоокеанского региона, провоцируя начало новой гонки вооружений, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Австралия вместе с США и Великобританией без каких-либо консультаций с островными государствами региона формируют военный блок и провоцируют гонку вооружений на юге Тихоокеанского региона", - сказал дипломат.
29 апреля, 13:18Премьер Соломоновых островов раскритиковал Австралию из-за AUKUS
Чжао Лицзянь подчеркнул, что Австралии следует "переосмыслить свои действия".
Ранее, как сообщал австралийский телеканал 9News, премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении обзавестись атомными подводными лодками в партнерстве AUKUS с США и Великобританией.
Тем самым Согаваре перешел в контрнаступление в ответ на нападки со стороны Австралии по поводу заключения соглашения о безопасности Соломоновых остров с Китаем. Австралия опасается, что Китай расширит свое влияние на южную часть Тихого океана и там появятся китайские военные базы. Причем антикитайскую направленность AUKUS никто не скрывал.
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Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай и власти Соломоновых островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По словам Ван Вэньбиня, главной целью сотрудничества в области безопасности является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на островах, что отвечает общим интересам Соломоновых островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.
Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что сообщения о строительстве Китаем военно-морской базы на Соломоновых островах являются ложью.