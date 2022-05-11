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Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений - РИА Новости, 11.05.2022
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Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений
Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений - РИА Новости, 11.05.2022
Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений
Австралия, США и Великобритания занимаются милитаризацией юга Тихоокеанского региона, провоцируя начало новой гонки вооружений, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:05
2022-05-11T12:21
в мире
китай
мид кнр
чжао лицзянь
соломоновы острова
минобороны китая
aukus
австралия
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ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Австралия, США и Великобритания занимаются милитаризацией юга Тихоокеанского региона, провоцируя начало новой гонки вооружений, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Австралия вместе с США и Великобританией без каких-либо консультаций с островными государствами региона формируют военный блок и провоцируют гонку вооружений на юге Тихоокеанского региона", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Австралии следует "переосмыслить свои действия".Ранее, как сообщал австралийский телеканал 9News, премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении обзавестись атомными подводными лодками в партнерстве AUKUS с США и Великобританией.Тем самым Согаваре перешел в контрнаступление в ответ на нападки со стороны Австралии по поводу заключения соглашения о безопасности Соломоновых остров с Китаем. Австралия опасается, что Китай расширит свое влияние на южную часть Тихого океана и там появятся китайские военные базы. Причем антикитайскую направленность AUKUS никто не скрывал.Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай и власти Соломоновых островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По словам Ван Вэньбиня, главной целью сотрудничества в области безопасности является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на островах, что отвечает общим интересам Соломоновых островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что сообщения о строительстве Китаем военно-морской базы на Соломоновых островах являются ложью.
https://ria.ru/20220429/avstraliya-1786123861.html
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китай
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в мире, китай, мид кнр, чжао лицзянь, соломоновы острова, минобороны китая, aukus, австралия, сша, великобритания
12:05 11.05.2022 (обновлено: 12:21 11.05.2022)
 
Китай обвинил Австралию, США и Великобританию в нагнетании гонки вооружений

МИД КНР: Австралия, США и Великобритания провоцируют гонку вооружений в Океании

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
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ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Австралия, США и Великобритания занимаются милитаризацией юга Тихоокеанского региона, провоцируя начало новой гонки вооружений, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Австралия вместе с США и Великобританией без каких-либо консультаций с островными государствами региона формируют военный блок и провоцируют гонку вооружений на юге Тихоокеанского региона", - сказал дипломат.
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Чжао Лицзянь подчеркнул, что Австралии следует "переосмыслить свои действия".
Ранее, как сообщал австралийский телеканал 9News, премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении обзавестись атомными подводными лодками в партнерстве AUKUS с США и Великобританией.
Тем самым Согаваре перешел в контрнаступление в ответ на нападки со стороны Австралии по поводу заключения соглашения о безопасности Соломоновых остров с Китаем. Австралия опасается, что Китай расширит свое влияние на южную часть Тихого океана и там появятся китайские военные базы. Причем антикитайскую направленность AUKUS никто не скрывал.
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Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай и власти Соломоновых островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По словам Ван Вэньбиня, главной целью сотрудничества в области безопасности является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на островах, что отвечает общим интересам Соломоновых островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.
Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что сообщения о строительстве Китаем военно-морской базы на Соломоновых островах являются ложью.
 
В миреКитайМИД КНРЧжао ЛицзяньСоломоновы островаМинобороны КитаяAUKUSАвстралияСШАВеликобритания
 
 
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