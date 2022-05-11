https://ria.ru/20220511/obstrel-1787922790.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 11.05.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:10

2022-05-11T15:10

2022-05-11T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что в 13.10 (время совпадает с мск) украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять мин калибром 120 миллиметров."В результате обстрела по ул. Софийской ранена мирная жительница", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы украины, украина