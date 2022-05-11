https://ria.ru/20220511/moskva-1787966740.html

Мосприрода напомнила о правилах поведения при встрече со змеей

Мосприрода напомнила о правилах поведения при встрече со змеей - РИА Новости, 11.05.2022

Мосприрода напомнила о правилах поведения при встрече со змеей

У змей начался брачный период, скоро ужи начнут откладывать яйца, в связи с этим Мосприрода напоминает о правилах поведения при встрече со змеей, рассказали в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:35

2022-05-11T17:35

2022-05-11T17:35

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змеи

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. У змей начался брачный период, скоро ужи начнут откладывать яйца, в связи с этим Мосприрода напоминает о правилах поведения при встрече со змеей, рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды."Брачный период у змей: скоро ужи начнут откладывать яйца. Мосприрода напоминает о правилах поведения при встрече со змеей",- говорится в сообщении.Департамент отмечает, что ужи безопасны и не ядовиты, а вот гадюки наоборот, ядовиты, но яд в большинстве случаев не смертелен. Кроме того, уточняется, что практически ни одна змея не будет первой атаковать человека и в большинстве случаев постарается просто уползти подальше от опасности."Если вы отправились на природную территорию и встретили змею, не приближайтесь к ней, не трогайте, не делайте резких движений и не пугайте пресмыкающееся. Если гадюка вас укусила, необходимо переместиться в тень, наложить давящую повязку (но не жгут), пить много воды, уменьшить нагрузку на конечность и срочно обратиться к врачу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220511/ptentsy-1787964667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, змеи