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Президент Молдавии хочет наказать депутатов за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 11.05.2022
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Президент Молдавии хочет наказать депутатов за ношение георгиевской ленты
Президент Молдавии хочет наказать депутатов за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 11.05.2022
Президент Молдавии хочет наказать депутатов за ношение георгиевской ленты
Президент Молдавии Майя Санду считает, что депутаты парламента, которые в День Победы носили запрещенную георгиевскую ленту, должны быть привлечены к... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T20:18
2022-05-11T20:18
в мире
молдавия
украина
российская империя
великая отечественная война (1941-1945)
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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что депутаты парламента, которые в День Победы носили запрещенную георгиевскую ленту, должны быть привлечены к ответственности.Ранее глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранительные органы идентифицировали 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в стране георгиевскую ленту, их могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к административной ответственности. Согласно местному законодательству, генпрокурор должен обратиться к руководству парламента с просьбой лишить депутатов неприкосновенности, запрос рассматривается парламентской юридической комиссией, а затем выносится на рассмотрение пленума."Я думаю, что это смешно, что депутаты не могут быть наказаны без прохождения сложной процедуры. Прокуроры, полиция, МВД должны делать свою работу, все виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.Она осудила политиков, которые призывали население к ношению запрещенного в Молдавии символа в День Победы.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/moldaviya-1787920911.html
https://ria.ru/20220511/lenta-1787906412.html
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в мире, молдавия, украина, российская империя, великая отечественная война (1941-1945)
20:18 11.05.2022
 
Президент Молдавии хочет наказать депутатов за ношение георгиевской ленты

Майя Санду хочет наказать молдавских депутатов за ношение георгиевской ленты

© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что депутаты парламента, которые в День Победы носили запрещенную георгиевскую ленту, должны быть привлечены к ответственности.
Ранее глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил, что правоохранительные органы идентифицировали 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в стране георгиевскую ленту, их могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к административной ответственности. Согласно местному законодательству, генпрокурор должен обратиться к руководству парламента с просьбой лишить депутатов неприкосновенности, запрос рассматривается парламентской юридической комиссией, а затем выносится на рассмотрение пленума.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 15:05В мире
Полиция Молдавии: 17 депутатов нарушили запрет на георгиевскую ленту
"Я думаю, что это смешно, что депутаты не могут быть наказаны без прохождения сложной процедуры. Прокуроры, полиция, МВД должны делать свою работу, все виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.
Она осудила политиков, которые призывали население к ношению запрещенного в Молдавии символа в День Победы.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 14:07
В Молдавии призвали лишить иммунитета 17 депутатов из-за георгиевской ленты
 
В миреМолдавияУкраинаРоссийская империяВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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