https://ria.ru/20220511/mladenets-1787823808.html

Журналисты РИА Новости помогли младенцу из освобожденного района ЛНР

Журналисты РИА Новости помогли младенцу из освобожденного района ЛНР - РИА Новости, 11.05.2022

Журналисты РИА Новости помогли младенцу из освобожденного района ЛНР

Корреспонденты РИА Новости и луганские волонтеры помогли организовать лечение шестимесячного Миши из освобожденного луганского села Трехизбенка: у его 20-летней РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:03

2022-05-11T08:03

2022-05-11T08:46

специальная военная операция на украине

в мире

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лисичанск

минздрав лнр

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ТРЕХИЗБЕНКА/ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости и луганские волонтеры помогли организовать лечение шестимесячного Миши из освобожденного луганского села Трехизбенка: у его 20-летней мамы Богданы не было нужных документов и транспорта для поездок в Луганск, к тому же она просто боялась ехать к "сепаратистам", которыми ее всю жизнь пугала украинская пропаганда.Богдана родом из центральной части Украины, с Алексеем из Трехизбенки она познакомилась через соцсети. Тогда село контролировала украинская власть. Богдана приехала туда, вышла замуж, полгода назад у них родился сын Миша.У Миши обнаружилась гидроцефалия. Мальчик медленно развивался, часто плакал от боли в голове. Богдана ездила в Лисичанск — в хорошую детскую клинику на территории, подконтрольной Украине. В феврале в Трехизбенке начались бои: вместо поездок на лечение семье Богданы пришлось сидеть в подвалах, укрываться от обстрелов."Сильно стреляли, мы до сих пор вздрагиваем от каждого шороха", — призналась Богдана корреспонденту РИА Новости. Несколько домов на улице, где жила семья, разрушены. Трехизбенку освободили силы ЛНР, а вот Лисичанск до сих пор под контролем Киева. Поездки туда стали невозможны.Состояние Миши без лечения и на фоне тревоги его родителей ухудшалось. Лечение можно было продолжить в Луганске, но это не так просто: у Богданы украинский паспорт, да и для поездок жителям освобожденных районов нужны специальные пропуска, ведь здесь до сих пор много скрытых диверсантов и украинских разведчиков."Нас всегда пугали, что в Луганске живут страшные сепары, к ним нельзя ездить, а то убьют", — рассказывает Богдана. Ее смущало и то, что она говорит только по-украински: девушка боялась, что в Луганске ее будут за это обижать или просто не поймут.Корреспондентам РИА Новости удалось договориться с Минздравом ЛНР, чтобы Мишу с мамой приняли на лечение в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Журналисты организовали транспорт для Богданы, а волонтеры из движения "Мир Луганщине" помогли с вещами, подгузниками и продуктами."Миша, конечно, уже начал отставать в развитии, плохо сидел, не осваивал мелкую моторику", — описывает состояние ребенка врач неврологического отделения для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики ЛРДКБ Ольга Винницкая.Мишу с мамой на три недели положили в больницу. "Применялось медикаментозное лечение, массаж, физиотерапия. Это дало эффект", — сказала Винницкая. Журналисты РИА Новости доставили пациентов домой, а через некоторое время снова привезли в Луганск."Осмотр и УЗИ показали, что лечение пошло на пользу. Но, конечно, он нуждается в дальнейшем наблюдении врачей", — рассказала невролог. Мальчика продолжат лечить в домашних условиях, но ежемесячно его надо будет привозить на осмотр. "Я убедилась, что люди в Луганске — самые лучшие", — сказала Богдана.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/rody-1786002059.html

https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786188342.html

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в мире, луганск, луганская народная республика, лисичанск, минздрав лнр