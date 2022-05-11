Два медведя терроризируют людей на трассе "Колыма" под Магаданом
Два медведя пристают к автомобилистам на трассе "Колыма" под Магаданом
© Фото : пресс-служба Сихотэ-Алинского заповденика Медведь
© Фото : пресс-служба Сихотэ-Алинского заповденика
Медведь. Архивное фото
МАГАДАН, 11 мая – РИА Новости. Два медведя пристают к автомобилистам на трассе "Колыма" под Магаданом, хищники ведут себя очень смело и атакуют проезжающие автомобили.
"В социальных сетях уже очень много роликов с ними. Когда пошли первые ролики о том, что здесь мишки появились, я пофотографировать решил прокатиться. Были баки мусорные перевернуты. В соцсетях видео ходило, что кидали печенье, плюс остатки мусорных баков. Другими словами, хищники прикормлены", - рассказал РИА Новости житель Магадана Платон Фалько.
Медведей уже пытались испугать и прогнать в лес охотоведы и зоозащитники, но животные вернулись. Теперь косолапые вряд ли уйдут в тайгу в ближайшее время, сообщила РИА Новости заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН, доктор биологических наук Николай Докучаев.
"Наверное, тут еще срабатывает прекрасный мультик "Маша и Медведь". Медведь такой добрый, все прощает. На самом деле это очень опасный хищник, сильный, ни в коем случае подкармливать нельзя. Потом они привыкают, и становятся просто нахлебниками. А когда набирают силу, то это опасно для человека. И вот этих медведей прогнать будет уже проблематично", - рассказал Докучаев.
Он добавил, что сейчас в колымских лесах все еще много снега, так что медведи пока не могут добраться до прошлогодней ягоды или кореньев. Это еще одна причина, по которой они идут к людям.