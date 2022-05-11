https://ria.ru/20220511/medvedi-1787837267.html

Два медведя терроризируют людей на трассе "Колыма" под Магаданом

Два медведя терроризируют людей на трассе "Колыма" под Магаданом - РИА Новости, 11.05.2022

Два медведя терроризируют людей на трассе "Колыма" под Магаданом

Два медведя пристают к автомобилистам на трассе "Колыма" под Магаданом, хищники ведут себя очень смело и атакуют проезжающие автомобили. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:57

2022-05-11T09:57

2022-05-11T09:57

магадан

российская академия наук

медведь

общество

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МАГАДАН, 11 мая – РИА Новости. Два медведя пристают к автомобилистам на трассе "Колыма" под Магаданом, хищники ведут себя очень смело и атакуют проезжающие автомобили."В социальных сетях уже очень много роликов с ними. Когда пошли первые ролики о том, что здесь мишки появились, я пофотографировать решил прокатиться. Были баки мусорные перевернуты. В соцсетях видео ходило, что кидали печенье, плюс остатки мусорных баков. Другими словами, хищники прикормлены", - рассказал РИА Новости житель Магадана Платон Фалько.Медведей уже пытались испугать и прогнать в лес охотоведы и зоозащитники, но животные вернулись. Теперь косолапые вряд ли уйдут в тайгу в ближайшее время, сообщила РИА Новости заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН, доктор биологических наук Николай Докучаев."Наверное, тут еще срабатывает прекрасный мультик "Маша и Медведь". Медведь такой добрый, все прощает. На самом деле это очень опасный хищник, сильный, ни в коем случае подкармливать нельзя. Потом они привыкают, и становятся просто нахлебниками. А когда набирают силу, то это опасно для человека. И вот этих медведей прогнать будет уже проблематично", - рассказал Докучаев.Он добавил, что сейчас в колымских лесах все еще много снега, так что медведи пока не могут добраться до прошлогодней ягоды или кореньев. Это еще одна причина, по которой они идут к людям.

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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магадан, российская академия наук, медведь, общество