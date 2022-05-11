https://ria.ru/20220511/medpomosch-1787837953.html

В ДНР за сутки 19 мирных жителей получили медицинскую помощь

В ДНР за сутки 19 мирных жителей получили медицинскую помощь - РИА Новости, 11.05.2022

В ДНР за сутки 19 мирных жителей получили медицинскую помощь

Девятнадцать пострадавших мирных жителей получили медицинскую помощь в Донецкой народной республике за сутки, восемь из них - на ранее освобожденных... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:00

2022-05-11T10:00

2022-05-11T10:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших мирных жителей получили медицинскую помощь в Донецкой народной республике за сутки, восемь из них - на ранее освобожденных территориях, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав."За минувшие сутки, с 09.00 10 мая до 09.00 11 мая, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 8 мирных жителей... Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 19 раненым мирным жителям", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина