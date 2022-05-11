Центральная улица Луганска получила имя Героя России Владимира Зозулина
Центральную улицу Луганска переименовали в честь Героя России Владимира Зозулина
Мужчина на улице в Луганске. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Центральная улица Луганска названа в честь Героя РФ Владимира Зозулина, который ценой своей жизни спас товарищей в ходе спецоперации РФ на Украине, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Первая улица Луганской народной республики теперь носит имя Героя Российской Федерации Владимира Николаевича Зозулина", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава республики также выразил уверенность, что вскоре в России появится улица, названная в честь героя ЛНР, добавив, что "акция по переименованию центральных улиц совместная, проводится как в ЛНР и ДНР, так и в России".
По словам Пасечника, на освобожденных территориях ЛНР также переименовываются улицы, однако это стоит воспринимать не как "деукраинизацию", а как "восторжествование исторической справедливости".
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что именем погибшего на Украине гвардии старшего лейтенанта Владимира Зозулина назовут улицу в Иваново.
Согласно сообщению пресс-службы губернатора, 12 марта рота во главе с Зозулиным обнаружила скрытые стартовые позиции артиллерии противника. При возвращении в район эвакуации головной дозор разведывательной роты попал в засаду. Получив множественные осколочные ранения, Зозулин, проявив личное мужество, отдал приказ личному составу выдвигаться в запасный район эвакуации и, прикрывая сослуживцев, еще полчаса вел бой с превосходящими силами противника, отмечалось в релизе. Израсходовав весь боекомплект и подпустив вражеских военнослужащих вплотную к себе, офицер погиб, подорвав гранату, добавило правительство Ивановской области.