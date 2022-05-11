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Центральная улица Луганска получила имя Героя России Владимира Зозулина - РИА Новости, 11.05.2022
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Центральная улица Луганска получила имя Героя России Владимира Зозулина
Центральная улица Луганска получила имя Героя России Владимира Зозулина - РИА Новости, 11.05.2022
Центральная улица Луганска получила имя Героя России Владимира Зозулина
Центральная улица Луганска названа в честь Героя РФ Владимира Зозулина, который ценой своей жизни спас товарищей в ходе спецоперации РФ на Украине, сообщил... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:40
2022-05-11T14:40
в мире
луганская народная республика
луганск
россия
леонид пасечник
станислав воскресенский
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Центральная улица Луганска названа в честь Героя РФ Владимира Зозулина, который ценой своей жизни спас товарищей в ходе спецоперации РФ на Украине, сообщил глава республики Леонид Пасечник.Ранее власти ЛНР заявляли, что решение о переименовании центральной улицы было принято после инициативы, поступившей от администрации Луганска, которую также поддержали жители города."Первая улица Луганской народной республики теперь носит имя Героя Российской Федерации Владимира Николаевича Зозулина", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава республики также выразил уверенность, что вскоре в России появится улица, названная в честь героя ЛНР, добавив, что "акция по переименованию центральных улиц совместная, проводится как в ЛНР и ДНР, так и в России".По словам Пасечника, на освобожденных территориях ЛНР также переименовываются улицы, однако это стоит воспринимать не как "деукраинизацию", а как "восторжествование исторической справедливости".Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что именем погибшего на Украине гвардии старшего лейтенанта Владимира Зозулина назовут улицу в Иваново.Согласно сообщению пресс-службы губернатора, 12 марта рота во главе с Зозулиным обнаружила скрытые стартовые позиции артиллерии противника. При возвращении в район эвакуации головной дозор разведывательной роты попал в засаду. Получив множественные осколочные ранения, Зозулин, проявив личное мужество, отдал приказ личному составу выдвигаться в запасный район эвакуации и, прикрывая сослуживцев, еще полчаса вел бой с превосходящими силами противника, отмечалось в релизе. Израсходовав весь боекомплект и подпустив вражеских военнослужащих вплотную к себе, офицер погиб, подорвав гранату, добавило правительство Ивановской области.
https://ria.ru/20220511/donetsk-1787870805.html
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в мире, луганская народная республика, луганск, россия, леонид пасечник, станислав воскресенский
14:40 11.05.2022
 
Центральная улица Луганска получила имя Героя России Владимира Зозулина

Центральную улицу Луганска переименовали в честь Героя России Владимира Зозулина

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина на улице в Луганске
Мужчина на улице в Луганске - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина на улице в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Центральная улица Луганска названа в честь Героя РФ Владимира Зозулина, который ценой своей жизни спас товарищей в ходе спецоперации РФ на Украине, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Ранее власти ЛНР заявляли, что решение о переименовании центральной улицы было принято после инициативы, поступившей от администрации Луганска, которую также поддержали жители города.
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"Первая улица Луганской народной республики теперь носит имя Героя Российской Федерации Владимира Николаевича Зозулина", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава республики также выразил уверенность, что вскоре в России появится улица, названная в честь героя ЛНР, добавив, что "акция по переименованию центральных улиц совместная, проводится как в ЛНР и ДНР, так и в России".
По словам Пасечника, на освобожденных территориях ЛНР также переименовываются улицы, однако это стоит воспринимать не как "деукраинизацию", а как "восторжествование исторической справедливости".
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что именем погибшего на Украине гвардии старшего лейтенанта Владимира Зозулина назовут улицу в Иваново.
Согласно сообщению пресс-службы губернатора, 12 марта рота во главе с Зозулиным обнаружила скрытые стартовые позиции артиллерии противника. При возвращении в район эвакуации головной дозор разведывательной роты попал в засаду. Получив множественные осколочные ранения, Зозулин, проявив личное мужество, отдал приказ личному составу выдвигаться в запасный район эвакуации и, прикрывая сослуживцев, еще полчаса вел бой с превосходящими силами противника, отмечалось в релизе. Израсходовав весь боекомплект и подпустив вражеских военнослужащих вплотную к себе, офицер погиб, подорвав гранату, добавило правительство Ивановской области.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРоссияЛеонид ПасечникСтанислав Воскресенский
 
 
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