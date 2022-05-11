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В ЛНР восстановили более десяти объектов телерадиовещания - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/lnr-1787854072.html
В ЛНР восстановили более десяти объектов телерадиовещания
В ЛНР восстановили более десяти объектов телерадиовещания - РИА Новости, 11.05.2022
В ЛНР восстановили более десяти объектов телерадиовещания
Более десяти объектов телерадиовещания восстановлено в Луганской народной республике, сообщила в среду Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:18
2022-05-11T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
владимир путин
сергей лавров
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Более десяти объектов телерадиовещания восстановлено в Луганской народной республике, сообщила в среду Народная милиция ЛНР."Благодаря сотрудникам телерадиокомпаний совместно с представителями министерства связи ЛНР и РФ вчера были восстановлены 11 объектов телерадиовещания что позволило обеспечить граждан республики устойчивым сигналом, а также позволило жителям подконтрольных Киеву территорий узнать правду о ходе спецоперации", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220511/lnr-1787829512.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, владимир путин, сергей лавров
11:18 11.05.2022 (обновлено: 11:22 11.05.2022)
 
В ЛНР восстановили более десяти объектов телерадиовещания

Народная милиция ЛНР: в республике восстановили более десяти объектов телерадиовещания

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМестные жители и российские военнослужащие в городе Рубежное
Местные жители и российские военнослужащие в городе Рубежное - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Местные жители и российские военнослужащие в городе Рубежное . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Более десяти объектов телерадиовещания восстановлено в Луганской народной республике, сообщила в среду Народная милиция ЛНР.
"Благодаря сотрудникам телерадиокомпаний совместно с представителями министерства связи ЛНР и РФ вчера были восстановлены 11 объектов телерадиовещания что позволило обеспечить граждан республики устойчивым сигналом, а также позволило жителям подконтрольных Киеву территорий узнать правду о ходе спецоперации", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Мирошник: Ведутся переговоры о программах восстановления городов ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 09:05Специальная военная операция на Украине
ЛНР и Россия обсуждают восстановление городов, разрушенных войной
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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