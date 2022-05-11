11:18 11.05.2022 (обновлено: 11:22 11.05.2022)
В ЛНР восстановили более десяти объектов телерадиовещания
Народная милиция ЛНР: в республике восстановили более десяти объектов телерадиовещания
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМестные жители и российские военнослужащие в городе Рубежное
Местные жители и российские военнослужащие в городе Рубежное . Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Более десяти объектов телерадиовещания восстановлено в Луганской народной республике, сообщила в среду Народная милиция ЛНР.
"Благодаря сотрудникам телерадиокомпаний совместно с представителями министерства связи ЛНР и РФ вчера были восстановлены 11 объектов телерадиовещания что позволило обеспечить граждан республики устойчивым сигналом, а также позволило жителям подконтрольных Киеву территорий узнать правду о ходе спецоперации", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.