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Силы ЛНР за сутки уничтожили пять украинских военных и один танк

Силы ЛНР за сутки уничтожили пять украинских военных и один танк - РИА Новости, 11.05.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили пять украинских военных и один танк

Силы Луганской народной республики уничтожили пять украинских военных, один танк и один бронетранспортер, заявила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:16

2022-05-11T10:16

2022-05-11T10:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

луганская народная республика

россия

украина

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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Силы Луганской народной республики уничтожили пять украинских военных, один танк и один бронетранспортер, заявила Народная милиция ЛНР."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: пять человек личного состава; один танк; один бронетранспортер; три единицы автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что во вторник на сторону сил ЛНР перешел один украинский военный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина