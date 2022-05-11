https://ria.ru/20220511/lnr-1787829512.html

ЛНР и Россия обсуждают восстановление городов, разрушенных войной

ЛНР и Россия обсуждают восстановление городов, разрушенных войной - РИА Новости, 11.05.2022

ЛНР и Россия обсуждают восстановление городов, разрушенных войной

Луганская народная республика (ЛНР) и Россия обсуждают возможные пути восстановления городов, разрушенных в ходе боевых действий в Донбассе, заявил в интервью... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:05

2022-05-11T09:05

2022-05-11T10:28

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей лавров

россия

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Луганская народная республика (ЛНР) и Россия обсуждают возможные пути восстановления городов, разрушенных в ходе боевых действий в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник."Сейчас с руководством республики ведутся переговоры о проектах по восстановлению наших городов. Я уверен, что в будущем будет целый ряд программ, по которым мы сможем и привлекать различные финансовые механизмы и строительные технологии, и находить партнёров для того, чтобы как можно быстрее в кратчайшие сроки восстановить наши города, которые пережили военные действия, которые пострадали от войны, от разрухи", - сказал Мирошник.Он уточнил, что восстановить разрушенную инфраструктуру самостоятельно у ЛНР нет возможности, это можно будет сделать только совместными с РФ усилиями."Сейчас прорабатывается очень много проектов. Вы видите то количество высоких гостей, которые приезжают к нам, и они, естественно, приезжают не с пустыми руками. Они приезжают и ведут переговоры о том, какой будет Луганская народная республика после войны, какие программы, какие механизмы могут быть задействованы для скорейшего восстановления наших городов, для восстановления нашей экономики. Поэтому этот процесс, безусловно, идёт", - сказал посол.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>

https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787689279.html

https://ria.ru/20220509/donbass-1787616352.html

https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html

россия

луганская народная республика

донбасс

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Мирошник: Ведутся переговоры о программах восстановления городов ЛНР Луганская народная республика (ЛНР) и Россия обсуждают возможные пути восстановления городов, разрушенных в ходе боевых действий в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник. 2022-05-11T09:05 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, сергей лавров, россия, луганская народная республика, донбасс