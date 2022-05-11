Григорий Лепс приехал в Донбасс
Григорий Лепс приехал в Донбасс для "поддержки ребят"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Григорий Лепс приехал в Донбасс. Видео из машины он поделился в социальных сетях, а также озвучил причины своей поездки.
"Мы приехали поддержать ребят. Надеюсь, мы немного их отвлечем от тяжелых будней, пройдем в госпитали, проведаем ребят, раненных детей, раненных бойцов… Пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим денег", – сказал певец.
На фоне играл Владимир Высоцкий, которому Лепс подпевал.
В комментариях пользователи выразили свое уважение артисту.
"Огромное уважение вам, Григорий", "Браво, поступок мужчины и патриота", "Достойный пример", – написали поклонники.
Ранее стало известно, что у Лепса отсудили более 50 миллионов рублей.