https://ria.ru/20220511/leps-1787949969.html

Григорий Лепс приехал в Донбасс

Григорий Лепс приехал в Донбасс - РИА Новости, 11.05.2022

Григорий Лепс приехал в Донбасс

Григорий Лепс приехал в Донбасс. Видео из машины он поделился в социальных сетях, а также озвучил причины своей поездки. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:48

2022-05-11T16:48

2022-05-11T16:48

шоубиз

знаменитости

григорий лепс

шоу-бизнес

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Григорий Лепс приехал в Донбасс. Видео из машины он поделился в социальных сетях, а также озвучил причины своей поездки.На фоне играл Владимир Высоцкий, которому Лепс подпевал.В комментариях пользователи выразили свое уважение артисту.Ранее стало известно, что у Лепса отсудили более 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220511/kirkorov-1787852872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес