https://ria.ru/20220511/lenta-1787906412.html

В Молдавии призвали лишить иммунитета 17 депутатов из-за георгиевской ленты

В Молдавии призвали лишить иммунитета 17 депутатов из-за георгиевской ленты - РИА Новости, 11.05.2022

В Молдавии призвали лишить иммунитета 17 депутатов из-за георгиевской ленты

Полиция Молдавии идентифицировала 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в республике георгиевскую ленту, их могут лишить... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:07

2022-05-11T14:07

2022-05-11T14:07

в мире

сергей бурлаков

европа

великая отечественная война (1941-1945)

молдавия

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КИШИНЕВ, 11 мая – РИА Новости. Полиция Молдавии идентифицировала 17 депутатов парламента, которые в День Победы носили запрещенную в республике георгиевскую ленту, их могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь к административной ответственности, сообщил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.Ранее Чернэуцяну заявил, что за ношение георгиевской ленты в День Победы будут оштрафованы все лица, личность которых удастся идентифицировать, в том числе депутаты парламента."Мы задокументировали нарушения (в виде ношения георгиевской ленты — ред.) со стороны 300 человек, 165 из них уже идентифицированы. Что касается депутатов, то их 17, в их отношении составлены протоколы с констатацией проступка, они переданы прокуратуре, применение штрафа возможно только при снятии парламентского иммунитета", - заявил Чернэуцяну в комментарии порталу "Антикоррупция.мд".По его словам, представители прокуратуры должны обратиться в парламент с запросом о лишении депутатов неприкосновенности, чтобы они могли быть привлечены к ответственности.Согласно местному законодательству, генпрокурор должен обратиться к руководству парламента с просьбой лишить депутатов неприкосновенности, чтобы их можно было вызвать для дачи показаний, провести обыски, предъявить статус подозреваемых или обвиняемых, а также привлечь к ответственности. Запрос рассматривается парламентской юридической комиссией, а затем выносится на рассмотрение пленума.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.При этом в Гагаузской автономии, наоборот, власти не только не препятствуют ее использованию, но и всячески поощряют. В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Апелляционная палата Комрата по запросу государственной канцелярии заочно приостановила действие этого законопроекта. В ночь на 9 мая парламент Гагаузии принял решение, которое позволяет жителям автономии в День Победы 9 мая носить георгиевские ленты.Депутат ГД от "Единой России" Сергей Бурлаков заявил РИА Новости, что запретами на демонстрацию георгиевской ленты в Европе принесли ей "мировую известность".

https://ria.ru/20220507/veteran-1787351441.html

https://ria.ru/20220420/estoniya-1784464168.html

европа

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей бурлаков, европа, великая отечественная война (1941-1945), молдавия