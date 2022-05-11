Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара упал до 69,15 рубля - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220511/kurs-1787876119.html
Курс доллара упал до 69,15 рубля
Курс доллара упал до 69,15 рубля - РИА Новости, 11.05.2022
Курс доллара упал до 69,15 рубля
Рубль после утреннего снижения в среду перешел к умеренному повышению: доллар после попыток закрепиться выше ключевой отметки 70 рублей вернулся к уровню 69... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:29
2022-05-11T12:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
россия
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784101601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b5f37b9ad517810994e367a220fa391.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рубль после утреннего снижения в среду перешел к умеренному повышению: доллар после попыток закрепиться выше ключевой отметки 70 рублей вернулся к уровню 69 рублей, евро - по 73 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск снижался на 25 копеек, до 69,15 рубля, евро - на 27 копеек, до 72,98 рубля.С утра в среду доллар по инерции максимально повышался до 70,2 рубля, евро - до 74,09 рубля.В пятницу рубль ощутимо упал против доллара и евро, растеряв значительную часть роста первой половины прошлой укороченной рабочей недели. Курс доллара вырос тогда за день на 2,4 рубля - до 69,4 рубля, евро - на 3,1 рубля, до 73,25 рубля.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784101601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b3f00c62193a8889b89c9ac7a6369a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа
12:29 11.05.2022
 
Курс доллара упал до 69,15 рубля

Курс доллара упал до 69,15 рубля, евро торгуется в районе 73 рублей

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Пункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Пункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рубль после утреннего снижения в среду перешел к умеренному повышению: доллар после попыток закрепиться выше ключевой отметки 70 рублей вернулся к уровню 69 рублей, евро - по 73 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск снижался на 25 копеек, до 69,15 рубля, евро - на 27 копеек, до 72,98 рубля.
С утра в среду доллар по инерции максимально повышался до 70,2 рубля, евро - до 74,09 рубля.
В пятницу рубль ощутимо упал против доллара и евро, растеряв значительную часть роста первой половины прошлой укороченной рабочей недели. Курс доллара вырос тогда за день на 2,4 рубля - до 69,4 рубля, евро - на 3,1 рубля, до 73,25 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКурс рубляКурс доллараРоссияМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала