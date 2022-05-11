https://ria.ru/20220511/kurs-1787876119.html
Курс доллара упал до 69,15 рубля
Курс доллара упал до 69,15 рубля - РИА Новости, 11.05.2022
Курс доллара упал до 69,15 рубля
Рубль после утреннего снижения в среду перешел к умеренному повышению: доллар после попыток закрепиться выше ключевой отметки 70 рублей вернулся к уровню 69... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:29
2022-05-11T12:29
2022-05-11T12:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
россия
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784101601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b5f37b9ad517810994e367a220fa391.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рубль после утреннего снижения в среду перешел к умеренному повышению: доллар после попыток закрепиться выше ключевой отметки 70 рублей вернулся к уровню 69 рублей, евро - по 73 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск снижался на 25 копеек, до 69,15 рубля, евро - на 27 копеек, до 72,98 рубля.С утра в среду доллар по инерции максимально повышался до 70,2 рубля, евро - до 74,09 рубля.В пятницу рубль ощутимо упал против доллара и евро, растеряв значительную часть роста первой половины прошлой укороченной рабочей недели. Курс доллара вырос тогда за день на 2,4 рубля - до 69,4 рубля, евро - на 3,1 рубля, до 73,25 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784101601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b3f00c62193a8889b89c9ac7a6369a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа
Курс доллара упал до 69,15 рубля
Курс доллара упал до 69,15 рубля, евро торгуется в районе 73 рублей
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Рубль после утреннего снижения в среду перешел к умеренному повышению: доллар после попыток закрепиться выше ключевой отметки 70 рублей вернулся к уровню 69 рублей, евро - по 73 рубля, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск снижался на 25 копеек, до 69,15 рубля, евро - на 27 копеек, до 72,98 рубля.
С утра в среду доллар по инерции максимально повышался до 70,2 рубля, евро - до 74,09 рубля.
В пятницу рубль ощутимо упал против доллара и евро, растеряв значительную часть роста первой половины прошлой укороченной рабочей недели. Курс доллара вырос тогда за день на 2,4 рубля - до 69,4 рубля, евро - на 3,1 рубля, до 73,25 рубля.