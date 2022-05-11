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Курс доллара упал до 69,15 рубля

Курс доллара упал до 69,15 рубля - РИА Новости, 11.05.2022

Курс доллара упал до 69,15 рубля

Рубль после утреннего снижения в среду перешел к умеренному повышению: доллар после попыток закрепиться выше ключевой отметки 70 рублей вернулся к уровню 69... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:29

2022-05-11T12:29

2022-05-11T12:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рубль после утреннего снижения в среду перешел к умеренному повышению: доллар после попыток закрепиться выше ключевой отметки 70 рублей вернулся к уровню 69 рублей, евро - по 73 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск снижался на 25 копеек, до 69,15 рубля, евро - на 27 копеек, до 72,98 рубля.С утра в среду доллар по инерции максимально повышался до 70,2 рубля, евро - до 74,09 рубля.В пятницу рубль ощутимо упал против доллара и евро, растеряв значительную часть роста первой половины прошлой укороченной рабочей недели. Курс доллара вырос тогда за день на 2,4 рубля - до 69,4 рубля, евро - на 3,1 рубля, до 73,25 рубля.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа