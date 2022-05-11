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Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 11.05.2022
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Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Петербурге
Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 11.05.2022
Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Петербурге
Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящее время стабильная, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:30
2022-05-11T21:30
общество
санкт-петербург
европа
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящее время стабильная, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова."Мы действительно снижаемся (по показателям заболеваемости COVID-19) на протяжении последних четырех недель. На прошлой неделе мы снизились на 25% к предыдущей неделе. Снижение отмечено и по заболеваниям ОРВИ, и пневмоний, и бессимптомных форм. Но я бы все-таки не очень радовалась, что у нас все закончится и все будет отлично… Надо посмотреть на распространение (COVID-19) в странах Европы, и плюс массовые праздники, которые у нас прошли. Надо посмотреть порядка двух недель, чтобы мы понимали, что нам гости привезли из других регионов", - сказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге в настоящее время также остается стабильным."В течение последний четырех недель уровень заболеваемости и госпитализаций остается стабильным, но предсказать, будет ли эта ситуация сохраняться на том же уровне, какой-то долгий промежуток времени, или мы все-таки увидим рост числа заболевших и госпитализированных, к сожалению, прогнозировать нельзя, но готовиться к этому нужно", - сказал он.Башкетова напомнила о необходимости соблюдения социальной дистанции, санитарных правил. Также, по ее словам, в городе сохраняется масочный режим."Масочный режим был введен постановлением главного санитарного врача Российской Федерации. В городе этот масочный режим вводился не по моему предписанию, а по предписанию главного санитарного врача Российской Федерации", - сказала она.
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общество, санкт-петербург, европа, коронавирус в россии
21:30 11.05.2022
 
Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Петербурге

Наталия Башкетова: ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящее время стабильная

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабота ковид-госпиталя
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящее время стабильная, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
"Мы действительно снижаемся (по показателям заболеваемости COVID-19) на протяжении последних четырех недель. На прошлой неделе мы снизились на 25% к предыдущей неделе. Снижение отмечено и по заболеваниям ОРВИ, и пневмоний, и бессимптомных форм. Но я бы все-таки не очень радовалась, что у нас все закончится и все будет отлично… Надо посмотреть на распространение (COVID-19) в странах Европы, и плюс массовые праздники, которые у нас прошли. Надо посмотреть порядка двух недель, чтобы мы понимали, что нам гости привезли из других регионов", - сказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
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Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге в настоящее время также остается стабильным.
"В течение последний четырех недель уровень заболеваемости и госпитализаций остается стабильным, но предсказать, будет ли эта ситуация сохраняться на том же уровне, какой-то долгий промежуток времени, или мы все-таки увидим рост числа заболевших и госпитализированных, к сожалению, прогнозировать нельзя, но готовиться к этому нужно", - сказал он.
Башкетова напомнила о необходимости соблюдения социальной дистанции, санитарных правил. Также, по ее словам, в городе сохраняется масочный режим.
"Масочный режим был введен постановлением главного санитарного врача Российской Федерации. В городе этот масочный режим вводился не по моему предписанию, а по предписанию главного санитарного врача Российской Федерации", - сказала она.
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