https://ria.ru/20220511/koronavirus-1787949809.html
Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19
Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2022
Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19
Появление новых штаммов COVID-19 – дело времени, поэтому задача для стран БРИКС – создать собственный механизм предупреждения массовых инфекционных болезней,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:43
2022-05-11T16:43
2022-05-11T16:58
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Появление новых штаммов COVID-19 – дело времени, поэтому задача для стран БРИКС – создать собственный механизм предупреждения массовых инфекционных болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Мурашко в среду принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC."Вирус COVID-19 мутирует, и такие мутантные штаммы, как "дельта" и "омикрон" создают новые вызовы для борьбы с инфекцией. При этом все мы понимаем, что появление новых, других штаммов, причем не только коронавируса — это только дело времени. Именно поэтому первоочередной задачей для наших стран является создание в рамках БРИКС собственного механизма раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и принятия активных и эффективных мер", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.Он отметил, что данная комплексная система должна являться рабочим механизмом БРИКС и работать для каждого человека, ставя интересы пациента превыше всего и не допуская превалирования экономических преференций над ценностью человеческой жизни и здоровья.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:43 11.05.2022 (обновлено: 16:58 11.05.2022)
Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19
Глава Минздрава Мурашко заявил, что появление новых штаммов COVID-19 — дело времени