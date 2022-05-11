Рейтинг@Mail.ru
Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220511/koronavirus-1787949809.html
Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19
Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2022
Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19
Появление новых штаммов COVID-19 – дело времени, поэтому задача для стран БРИКС – создать собственный механизм предупреждения массовых инфекционных болезней,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:43
2022-05-11T16:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Появление новых штаммов COVID-19 – дело времени, поэтому задача для стран БРИКС – создать собственный механизм предупреждения массовых инфекционных болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Мурашко в среду принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC."Вирус COVID-19 мутирует, и такие мутантные штаммы, как "дельта" и "омикрон" создают новые вызовы для борьбы с инфекцией. При этом все мы понимаем, что появление новых, других штаммов, причем не только коронавируса — это только дело времени. Именно поэтому первоочередной задачей для наших стран является создание в рамках БРИКС собственного механизма раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и принятия активных и эффективных мер", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.Он отметил, что данная комплексная система должна являться рабочим механизмом БРИКС и работать для каждого человека, ставя интересы пациента превыше всего и не допуская превалирования экономических преференций над ценностью человеческой жизни и здоровья.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787037595.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_fb4e6fd9907038f7abf2a6624aa6a200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, михаил мурашко, общество, здоровье - общество, россия, брикс, в мире
16:43 11.05.2022 (обновлено: 16:58 11.05.2022)
 
Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19

Глава Минздрава Мурашко заявил, что появление новых штаммов COVID-19 — дело времени

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Появление новых штаммов COVID-19 – дело времени, поэтому задача для стран БРИКС – создать собственный механизм предупреждения массовых инфекционных болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко в среду принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC.
Очередь на тестирование в Шанхае, 17 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00Наука
Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса
"Вирус COVID-19 мутирует, и такие мутантные штаммы, как "дельта" и "омикрон" создают новые вызовы для борьбы с инфекцией. При этом все мы понимаем, что появление новых, других штаммов, причем не только коронавируса — это только дело времени. Именно поэтому первоочередной задачей для наших стран является создание в рамках БРИКС собственного механизма раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и принятия активных и эффективных мер", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.
Он отметил, что данная комплексная система должна являться рабочим механизмом БРИКС и работать для каждого человека, ставя интересы пациента превыше всего и не допуская превалирования экономических преференций над ценностью человеческой жизни и здоровья.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 16:29Распространение коронавируса
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыМихаил МурашкоОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала