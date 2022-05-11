https://ria.ru/20220511/koronavirus-1787949809.html

Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19

Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2022

Мурашко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19

Появление новых штаммов COVID-19 – дело времени, поэтому задача для стран БРИКС – создать собственный механизм предупреждения массовых инфекционных болезней,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:43

2022-05-11T16:43

2022-05-11T16:58

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Появление новых штаммов COVID-19 – дело времени, поэтому задача для стран БРИКС – создать собственный механизм предупреждения массовых инфекционных болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Мурашко в среду принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC."Вирус COVID-19 мутирует, и такие мутантные штаммы, как "дельта" и "омикрон" создают новые вызовы для борьбы с инфекцией. При этом все мы понимаем, что появление новых, других штаммов, причем не только коронавируса — это только дело времени. Именно поэтому первоочередной задачей для наших стран является создание в рамках БРИКС собственного механизма раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и принятия активных и эффективных мер", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.Он отметил, что данная комплексная система должна являться рабочим механизмом БРИКС и работать для каждого человека, ставя интересы пациента превыше всего и не допуская превалирования экономических преференций над ценностью человеческой жизни и здоровья.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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Владимир Лаврентьев

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