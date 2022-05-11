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Южная Корея может возобновить строительство ядерных реакторов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2022
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Южная Корея может возобновить строительство ядерных реакторов, пишут СМИ
Южная Корея может возобновить строительство ядерных реакторов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2022
Южная Корея может возобновить строительство ядерных реакторов, пишут СМИ
Новая администрация Южной Кореи может в 2025 году возобновить приостановленное в настоящее время строительство двух дополнительных ядерных реакторов на АЭС... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:43
2022-05-11T23:43
в мире
южная корея
атомная энергетика
юн сок ель
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СЕУЛ, 11 мая – РИА Новости. Новая администрация Южной Кореи может в 2025 году возобновить приостановленное в настоящее время строительство двух дополнительных ядерных реакторов на АЭС Синхануль в уезде Ульчжин провинции Кёнсан-Пукто, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.Согласно источникам агентства, комиссия по передаче власти новому правительству президента Юн Сок Ёля, которая работала с конца выборов до инаугурации президента, предложила возобновить в первой половине 2025 года строительство 3-его и 4-ого энергоблоков АЭС мощностью по 1400 мегаватт. Проект по их строительству приостановлен с 2017 года. 1-ый и 2-ой реакторы начали строить с 2012 года и 2013 года, в 2021 году в первый реактор было загружено топливо.Во время своей предвыборной кампании Юн Сок Ёль неоднократно заявлял, что откажется от плана по поэтапному отказу от ядерной энергетики, который продвигало предыдущее правительство.
https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html
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в мире, южная корея, атомная энергетика, юн сок ель
23:43 11.05.2022
 
Южная Корея может возобновить строительство ядерных реакторов, пишут СМИ

Ренхап: Южная Корея может в 2025 году возобновить строительство ядерных реакторов

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 11 мая – РИА Новости. Новая администрация Южной Кореи может в 2025 году возобновить приостановленное в настоящее время строительство двух дополнительных ядерных реакторов на АЭС Синхануль в уезде Ульчжин провинции Кёнсан-Пукто, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
Согласно источникам агентства, комиссия по передаче власти новому правительству президента Юн Сок Ёля, которая работала с конца выборов до инаугурации президента, предложила возобновить в первой половине 2025 года строительство 3-его и 4-ого энергоблоков АЭС мощностью по 1400 мегаватт. Проект по их строительству приостановлен с 2017 года. 1-ый и 2-ой реакторы начали строить с 2012 года и 2013 года, в 2021 году в первый реактор было загружено топливо.
Во время своей предвыборной кампании Юн Сок Ёль неоднократно заявлял, что откажется от плана по поэтапному отказу от ядерной энергетики, который продвигало предыдущее правительство.
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В миреЮжная КореяАтомная энергетикаЮн Сок Ель
 
 
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