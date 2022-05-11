https://ria.ru/20220511/koloniya-1787950523.html

В Чувашии педофилу-рецидивисту дали 22 года колонии особого режима

В Чувашии педофилу-рецидивисту дали 22 года колонии особого режима - РИА Новости, 11.05.2022

В Чувашии педофилу-рецидивисту дали 22 года колонии особого режима

Педофил с непогашенной судимостью из Чувашии приговорен к 22 годам колонии особого режима за новые преступления, в том числе насилие над 9-летней девочкой,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:47

2022-05-11T16:47

2022-05-11T16:47

россия

чувашская республика (чувашия)

новочебоксарск

криминал

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Педофил с непогашенной судимостью из Чувашии приговорен к 22 годам колонии особого режима за новые преступления, в том числе насилие над 9-летней девочкой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что 30 января 2021 года 37-летний мужчина в квартире своей знакомой в Новочебоксарске, угрожая ей ножом, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем изнасиловал. Он же, днем 17 февраля 2021 года, увидев в одном из дворов Новочебоксарска незнакомую 9-летнюю девочку, зашел за ней в подъезд, где, применяя насилие, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера."Приговором Верховного суда Чувашской Республики ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, последующем ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Были возбуждены уголовные дела по статьям 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).Отмечается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе в 2007 году был осужден к 15 годам лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Из мест лишения свободы он освободился в августе 2020 года и на момент совершения новых преступлений имел непогашенную и неснятую судимость, а также находился под административным надзором.

https://ria.ru/20220316/srok-1778477632.html

россия

чувашская республика (чувашия)

новочебоксарск

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Екатерина Зайцева

россия, чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, криминал