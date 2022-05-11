Рейтинг@Mail.ru
Улицу в Херсоне планируют назвать в честь Жириновского - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/kherson-1787909201.html
Улицу в Херсоне планируют назвать в честь Жириновского
Улицу в Херсоне планируют назвать в честь Жириновского - РИА Новости, 11.05.2022
Улицу в Херсоне планируют назвать в честь Жириновского
Одну из улиц перешедшего под контроль ВС РФ Херсона планируется назвать в честь российского политика Владимира Жириновского, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:19
2022-05-11T14:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
в мире
россия
владимир жириновский
умер владимир жириновский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782231558_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2b91f2ffbe5cf85fc6e97a140c8afef4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Одну из улиц перешедшего под контроль ВС РФ Херсона планируется назвать в честь российского политика Владимира Жириновского, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году жизни после продолжительной болезни, 8 апреля его похоронили на Новодевичьем кладбище.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио.
https://ria.ru/20220511/kherson-1787882248.html
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782231558_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1f07aeed24f1168064e121408acc19e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , украина, в мире, россия, владимир жириновский, умер владимир жириновский, ситуация в днр и лнр
14:19 11.05.2022
 
Улицу в Херсоне планируют назвать в честь Жириновского

Херсонские власти заявили о желании назвать одну из улиц города в честь Жириновского

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве
Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Одну из улиц перешедшего под контроль ВС РФ Херсона планируется назвать в честь российского политика Владимира Жириновского, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году жизни после продолжительной болезни, 8 апреля его похоронили на Новодевичьем кладбище.
"Владимир Вольфович Жириновский был человеком, который не просто предсказывал определенные вещи. Это человек, который глубоко и искренне верил во все, о чем говорил. Я думаю, мы так и сделаем, что в его честь будет названа улица в Херсоне", - сказал журналистам Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио.
Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 12:49
Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВ миреРоссияВладимир ЖириновскийУмер Владимир ЖириновскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала