Улицу в Херсоне планируют назвать в честь Жириновского
Херсонские власти заявили о желании назвать одну из улиц города в честь Жириновского
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве
Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Одну из улиц перешедшего под контроль ВС РФ Херсона планируется назвать в честь российского политика Владимира Жириновского, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году жизни после продолжительной болезни, 8 апреля его похоронили на Новодевичьем кладбище.
"Владимир Вольфович Жириновский был человеком, который не просто предсказывал определенные вещи. Это человек, который глубоко и искренне верил во все, о чем говорил. Я думаю, мы так и сделаем, что в его честь будет названа улица в Херсоне", - сказал журналистам Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио.