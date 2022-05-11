https://ria.ru/20220511/kherson-1787909201.html

Улицу в Херсоне планируют назвать в честь Жириновского

Улицу в Херсоне планируют назвать в честь Жириновского - РИА Новости, 11.05.2022

Улицу в Херсоне планируют назвать в честь Жириновского

Одну из улиц перешедшего под контроль ВС РФ Херсона планируется назвать в честь российского политика Владимира Жириновского, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:19

2022-05-11T14:19

2022-05-11T14:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

в мире

россия

владимир жириновский

умер владимир жириновский

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Одну из улиц перешедшего под контроль ВС РФ Херсона планируется назвать в честь российского политика Владимира Жириновского, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году жизни после продолжительной болезни, 8 апреля его похоронили на Новодевичьем кладбище.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио.

https://ria.ru/20220511/kherson-1787882248.html

херсонская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

херсонская область , украина, в мире, россия, владимир жириновский, умер владимир жириновский, ситуация в днр и лнр