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В Казахстане начнут собирать турецкие беспилотники ANKA - РИА Новости, 11.05.2022
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В Казахстане начнут собирать турецкие беспилотники ANKA
В Казахстане начнут собирать турецкие беспилотники ANKA - РИА Новости, 11.05.2022
В Казахстане начнут собирать турецкие беспилотники ANKA
Производство турецких разведывательно-ударных беспилотников ANKA будет организовано в Казахстане, соответствующий меморандум заключили в Анкаре казахстанская... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:40
2022-05-11T15:40
технологии
казахстан
анкара (провинция)
турция
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АЛМА-АТА, 11 мая - РИА Новости. Производство турецких разведывательно-ударных беспилотников ANKA будет организовано в Казахстане, соответствующий меморандум заключили в Анкаре казахстанская нацкомпания Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace, сообщила в среду пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана."Десятого мая в Анкаре подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между АО НК Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace. Согласно документальному соглашению, в Казахстане на базе дочерней компании Kazakhstan Engineering будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA", - говорится в сообщении ведомства.Согласно пресс-релизу, соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передачу технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для вооруженных сил Казахстана.Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.По информации министерства индустрии и инфраструктурного развития, разведывательно-ударный беспилотник ANKA создан в Турции в 2013 году, имеет максимальный взлетный вес 1700 килограммов, способен нести полезную нагрузку до 350 килограммов. Время полета – до 30 часов на максимальной высоте до 9 тысяч метров.
https://ria.ru/20220506/bespilotniki-1787126091.html
https://ria.ru/20220510/erdogan-1787784144.html
казахстан
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технологии, казахстан, анкара (провинция), турция
15:40 11.05.2022
 
В Казахстане начнут собирать турецкие беспилотники ANKA

МИИР: Казахстан начнет производство турецких разведывательно-ударных беспилотников ANKA

CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 11 мая - РИА Новости. Производство турецких разведывательно-ударных беспилотников ANKA будет организовано в Казахстане, соответствующий меморандум заключили в Анкаре казахстанская нацкомпания Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace, сообщила в среду пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.
"Десятого мая в Анкаре подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между АО НК Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace. Согласно документальному соглашению, в Казахстане на базе дочерней компании Kazakhstan Engineering будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA", - говорится в сообщении ведомства.
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Согласно пресс-релизу, соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передачу технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для вооруженных сил Казахстана.
Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.
По информации министерства индустрии и инфраструктурного развития, разведывательно-ударный беспилотник ANKA создан в Турции в 2013 году, имеет максимальный взлетный вес 1700 килограммов, способен нести полезную нагрузку до 350 килограммов. Время полета – до 30 часов на максимальной высоте до 9 тысяч метров.
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