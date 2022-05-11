https://ria.ru/20220511/kazakhstan-1787931880.html

В Казахстане начнут собирать турецкие беспилотники ANKA

В Казахстане начнут собирать турецкие беспилотники ANKA - РИА Новости, 11.05.2022

В Казахстане начнут собирать турецкие беспилотники ANKA

Производство турецких разведывательно-ударных беспилотников ANKA будет организовано в Казахстане, соответствующий меморандум заключили в Анкаре казахстанская... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:40

2022-05-11T15:40

2022-05-11T15:40

технологии

казахстан

анкара (провинция)

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154927/10/1549271073_404:0:2724:1305_1920x0_80_0_0_b580d07af17bff3cb180a94a5a5281f6.jpg

АЛМА-АТА, 11 мая - РИА Новости. Производство турецких разведывательно-ударных беспилотников ANKA будет организовано в Казахстане, соответствующий меморандум заключили в Анкаре казахстанская нацкомпания Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace, сообщила в среду пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана."Десятого мая в Анкаре подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между АО НК Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace. Согласно документальному соглашению, в Казахстане на базе дочерней компании Kazakhstan Engineering будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA", - говорится в сообщении ведомства.Согласно пресс-релизу, соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передачу технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для вооруженных сил Казахстана.Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.По информации министерства индустрии и инфраструктурного развития, разведывательно-ударный беспилотник ANKA создан в Турции в 2013 году, имеет максимальный взлетный вес 1700 килограммов, способен нести полезную нагрузку до 350 килограммов. Время полета – до 30 часов на максимальной высоте до 9 тысяч метров.

https://ria.ru/20220506/bespilotniki-1787126091.html

https://ria.ru/20220510/erdogan-1787784144.html

казахстан

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, казахстан, анкара (провинция), турция