https://ria.ru/20220511/istoriya-1787962217.html

Кравцов пообещал усилить историческое просвещение для первоклассников

Кравцов пообещал усилить историческое просвещение для первоклассников - РИА Новости, 11.05.2022

Кравцов пообещал усилить историческое просвещение для первоклассников

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября историческое просвещение для учеников школ 1 класса будет усилено. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:22

2022-05-11T17:22

2022-05-11T18:23

общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748149677_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_b6d61440ffccb9aeae0ba0ff0c17fa5c.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября историческое просвещение для учеников школ 1 класса будет усилено."Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предмета "Окружающий мир", в рамках предмета "Основы религии и светской этики" мы усилим историческую составляющую… Это будет происходить в рамках внеурочной. Мы соответствующие рекомендации подготовили для регионов, завтра состоится всероссийское совещание с министрами, где мы подробно все обсудим", - сказал Кравцов журналистам.Он отметил, что уже в конце мая соответствующие рекомендации министерство просвещения РФ направит в регионы. Они разработаны не только для учителей истории, но и для классных руководителей.С 1 сентября помимо поднятия флага и исполнения гимна в начале учебной недели будут проходить уроки "Разговоры о важном". Такие уроки будут проходить во всех школах в рамках тех часов, которые предусмотрены на внеурочную деятельность. Также, по словам Кравцова, сейчас обсуждается методика преподавания истории.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство со следующего года вводится историческое просвещение с первого класса. Также со следующего учебного года в школах РФ в начале недели будет исполняться гимн.

https://ria.ru/20220511/shkoly-1787896085.html

https://ria.ru/20220511/kinouroki-1787972529.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование