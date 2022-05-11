https://ria.ru/20220511/gosduma-1787881835.html

В комиссии Госдумы зафиксировали попытки запятнать День Победы

В комиссии Госдумы зафиксировали попытки запятнать День Победы - РИА Новости, 11.05.2022

В комиссии Госдумы зафиксировали попытки запятнать День Победы

Комиссией ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксированы многочисленные попытки недружественных стран... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:47

2022-05-11T12:47

2022-05-11T12:47

россия

общество

день победы

госдума рф

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wikipedia

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Комиссией ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксированы многочисленные попытки недружественных стран запятнать День Победы."Комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксированы многочисленные попытки недружественных стран запятнать День Победы", - приводит Тelegram-канал комиссии слова ее председателя Василия Пискарева.Колоссальное психологическое давление на граждан РФ оказывалось в преддверии праздника, соцсети заполонили фейки с угрозами терактов в ходе празднования Дня Победы, включая украинский "фейк об угрозе разрушения Крымского моста 9 мая", также сообщил парламентарий."Широким пулом западных экспертов, политиков и СМИ-иноагентов тиражировалась английская дезинформация о якобы готовящемся объявлении в России 9 мая, в День Победы, всеобщей мобилизации. В Википедии запустили провокацию по подмене ордена "За заслуги перед Отечеством" в ряду наград наших ветеранов знаком СС. Имели место и кибератаки, направленные на лишение наших граждан правдивой информации 9 мая", - также отмечается в сообщении.Кроме того, накануне празднования "чинились препятствия и нашим соотечественникам" за рубежом, желающим почтить память героев Великой Отечественной войны."Например, в Прибалтике на законодательном уровне ввели запрет на демонстрацию георгиевской ленточки, а в США вообще отказали в проведении "Бессмертного полка". Есть данные, что около 30 движений (объединений), активными членами которых являются выпускники деструктивных тренингов нежелательных в России зарубежных НПО, готовили по всей России провокации и незаконные акции в ходе массовых мероприятий 9 мая", - отметили в комиссии.По словам Пискарева, указанные факты, а также поступающая информация о "попытках Запада фальсифицировать историю Второй мировой войны и умалить подлинную роль Советского солдата в борьбе с нацизмом" будет учтена комиссией в дальнейшей работе по подготовке законопроектов, направленных на защиту суверенитета РФ.

https://ria.ru/20220510/psaki-1787776443.html

https://ria.ru/20220510/pobeda-1787726747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, день победы, госдума рф, прибалтика, wikipedia, сша, великая отечественная война (1941-1945), василий пискарев