В комиссии Госдумы зафиксировали попытки запятнать День Победы
В комиссии Госдумы зафиксировали попытки недружественных стран запятнать День Победы
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Комиссией ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксированы многочисленные попытки недружественных стран запятнать День Победы.
Колоссальное психологическое давление на граждан РФ оказывалось в преддверии праздника, соцсети заполонили фейки с угрозами терактов в ходе празднования Дня Победы, включая украинский "фейк об угрозе разрушения Крымского моста 9 мая", также сообщил парламентарий.
"Широким пулом западных экспертов, политиков и СМИ-иноагентов тиражировалась английская дезинформация о якобы готовящемся объявлении в России 9 мая, в День Победы, всеобщей мобилизации. В Википедии запустили провокацию по подмене ордена "За заслуги перед Отечеством" в ряду наград наших ветеранов знаком СС. Имели место и кибератаки, направленные на лишение наших граждан правдивой информации 9 мая", - также отмечается в сообщении.
Кроме того, накануне празднования "чинились препятствия и нашим соотечественникам" за рубежом, желающим почтить память героев Великой Отечественной войны.
"Например, в Прибалтике на законодательном уровне ввели запрет на демонстрацию георгиевской ленточки, а в США вообще отказали в проведении "Бессмертного полка". Есть данные, что около 30 движений (объединений), активными членами которых являются выпускники деструктивных тренингов нежелательных в России зарубежных НПО, готовили по всей России провокации и незаконные акции в ходе массовых мероприятий 9 мая", - отметили в комиссии.
По словам Пискарева, указанные факты, а также поступающая информация о "попытках Запада фальсифицировать историю Второй мировой войны и умалить подлинную роль Советского солдата в борьбе с нацизмом" будет учтена комиссией в дальнейшей работе по подготовке законопроектов, направленных на защиту суверенитета РФ.