СМИ: Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест без российского газа
N-TV: без российского газа Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии, пишет N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера.
"Согласно большинству подсчетов, остановка поставок газа из России приведет к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тысяч рабочих мест", — заявил экономист.
Кроме того, он отметил, что эта ситуация грозит проблемами с газоснабжением частных клиентов, в частности будут менее интенсивно отапливаться дома.
По мнению эксперта, опасность для Германии представляет еще и высокая инфляция, которая сохранится вплоть до 2023 года, а стабилизировать ситуацию поможет разумная денежная политика ЕЦБ.
После введения санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
Кроме того, он отметил, что эта ситуация грозит проблемами с газоснабжением частных клиентов, в частности будут менее интенсивно отапливаться дома.
По мнению эксперта, опасность для Германии представляет еще и высокая инфляция, которая сохранится вплоть до 2023 года, а стабилизировать ситуацию поможет разумная денежная политика ЕЦБ.
После введения санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Тем не менее из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.