https://ria.ru/20220511/germaniya-1787940450.html

СМИ: Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест без российского газа

СМИ: Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест без российского газа - РИА Новости, 11.05.2022

СМИ: Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест без российского газа

Прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии, пишет N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:11

2022-05-11T16:11

2022-05-11T16:11

в мире

германия

россия

украина

цены на нефть

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии, пишет N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера."Согласно большинству подсчетов, остановка поставок газа из России приведет к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тысяч рабочих мест", — заявил экономист. Кроме того, он отметил, что эта ситуация грозит проблемами с газоснабжением частных клиентов, в частности будут менее интенсивно отапливаться дома. По мнению эксперта, опасность для Германии представляет еще и высокая инфляция, которая сохранится вплоть до 2023 года, а стабилизировать ситуацию поможет разумная денежная политика ЕЦБ. После введения санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Тем не менее из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.

https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, россия, украина, цены на нефть