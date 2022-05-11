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СМИ: Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест без российского газа - РИА Новости, 11.05.2022
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СМИ: Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест без российского газа
СМИ: Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест без российского газа - РИА Новости, 11.05.2022
СМИ: Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест без российского газа
Прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии, пишет N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:11
2022-05-11T16:11
в мире
германия
россия
украина
цены на нефть
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии, пишет N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера."Согласно большинству подсчетов, остановка поставок газа из России приведет к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тысяч рабочих мест", — заявил экономист. Кроме того, он отметил, что эта ситуация грозит проблемами с газоснабжением частных клиентов, в частности будут менее интенсивно отапливаться дома. По мнению эксперта, опасность для Германии представляет еще и высокая инфляция, которая сохранится вплоть до 2023 года, а стабилизировать ситуацию поможет разумная денежная политика ЕЦБ. После введения санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Тем не менее из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.
https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html
германия
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в мире, германия, россия, украина, цены на нефть
16:11 11.05.2022
 
СМИ: Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест без российского газа

N-TV: без российского газа Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа может привести к потере сотен тысяч рабочих мест в Германии, пишет N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера.
"Согласно большинству подсчетов, остановка поставок газа из России приведет к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тысяч рабочих мест", — заявил экономист.

Кроме того, он отметил, что эта ситуация грозит проблемами с газоснабжением частных клиентов, в частности будут менее интенсивно отапливаться дома.

По мнению эксперта, опасность для Германии представляет еще и высокая инфляция, которая сохранится вплоть до 2023 года, а стабилизировать ситуацию поможет разумная денежная политика ЕЦБ.

После введения санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Тем не менее из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.
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