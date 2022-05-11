https://ria.ru/20220511/gaz-1787881643.html

В Германии предупредили о сильнейшем кризисе без российского газа

В Германии предупредили о сильнейшем кризисе без российского газа - РИА Новости, 11.05.2022

В Германии предупредили о сильнейшем кризисе без российского газа

Внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии, приводит немецкое издание Handelsblatt слова... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:46

2022-05-11T12:46

2022-05-11T14:01

экономика

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

дмитрий биричевский

александр новак

германия

россия

европа

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии, приводит немецкое издание Handelsblatt слова экономиста из Мангеймского университета Тома Кребса.По его словам, запрет на поставки российских углеводородов может спровоцировать такую рецессию, какой немцы не переживали со времен Второй мировой войны.Дефицит газа прежде всего ударит по энергоемкой промышленности, в том числе по химическому, металлургическому, литейному, стекольному, керамическому, каменно-земляному, пищевому и бумажному производствам, а также по автомобилестроению, добавил специалист.Он отметил, что бундестаг по-прежнему выступает категорически против введения полного эмбарго на российские энергоносители.После введения санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Тем не менее из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.

https://ria.ru/20220508/gaz-1787479450.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/embargo-1787735284.html

германия

россия

европа

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, дмитрий биричевский, александр новак, германия, россия, европа, еврокомиссия, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии