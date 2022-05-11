12:46 11.05.2022 (обновлено: 14:01 11.05.2022)
В Германии предупредили о сильнейшем кризисе без российского газа
Handelsblatt: без российского газа Германия потеряет около полутриллиона евро за год
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии, приводит немецкое издание Handelsblatt слова экономиста из Мангеймского университета Тома Кребса.
"Газовое эмбарго спровоцирует падение объемов производства в Германии на 12 процентов в течение первого года — потеря составит почти полтриллиона евро", — пояснил эксперт.
По его словам, запрет на поставки российских углеводородов может спровоцировать такую рецессию, какой немцы не переживали со времен Второй мировой войны.
Дефицит газа прежде всего ударит по энергоемкой промышленности, в том числе по химическому, металлургическому, литейному, стекольному, керамическому, каменно-земляному, пищевому и бумажному производствам, а также по автомобилестроению, добавил специалист.
Он отметил, что бундестаг по-прежнему выступает категорически против введения полного эмбарго на российские энергоносители.
После введения санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.
В Евросоюзе, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Тем не менее из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.