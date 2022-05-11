Европа ограничена в замещении российского газа, заявил эксперт
Эксперт Колобанов: европейские потребители ограничены в замещении российского газа
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Европейские потребители ограничены в замещении российского газа, трубопроводные поставки из других стран — капля в море, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
"Европа рассчитывает на постепенный отказ от российского газа, однако большая часть предлагаемых мер связана не с диверсификацией поставок, которая в 2022 году имеет очень ограниченные возможности, а со снижением потребления газа. В части замещения газа из России рассматриваются варианты увеличения трубопроводных поставок из Норвегии, Алжира и Азербайджана. Но это капля в море — в текущем году суммарно из этих стран с учетом ограничений в ресурсной базе и инфраструктуре можно получить дополнительно не более 7–8 миллиардов кубометров", — считает собеседник агентства.
Увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в текущем году возможно также в не очень значительных масштабах — на величину до 20 миллиардов кубометров, так как на мировом рынке мало свободных (незаконтрактованных) объёмов СПГ и относительно незагруженные мощности регазификационных терминалов находятся в почти "изолированной" Испании, добавил Колобанов.
Основным ресурсом для Европы является экономия потребления газа как за счёт планируемого роста выработки электроэнергии ВИЭ и атомными станциями, так и за счёт экономии потребления энергоресурсов домохозяйствами, заключил он.
Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети спрос — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.
Отказ от российских нефти и газа повлечёт колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдёт к тотальной экономии, найдёт поставщиков в других регионах мира и перейдёт на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
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