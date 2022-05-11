https://ria.ru/20220511/evakuatsiya-1787833425.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали почти 450 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали почти 450 человек - РИА Новости, 11.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали почти 450 человек

За прошедшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы почти 450 человек, включая 74 ребенка, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:33

2022-05-11T09:33

2022-05-11T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

мариуполь

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы почти 450 человек, включая 74 ребенка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 10 мая до 08.00 11 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 447 человек, включая 74 ребенка", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.Отмечается, что они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.Всего за период с 5 марта по 08.00 11 мая в пункт оказания помощи населению "Безыменное" эвакуированы 30 409 человек, уточнил штаб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, владимир путин, донецкая народная республика, россия