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Недельные расходы россиян продолжают расти, выяснил "Ромир" - РИА Новости, 11.05.2022
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Недельные расходы россиян продолжают расти, выяснил "Ромир"
Недельные расходы россиян продолжают расти, выяснил "Ромир" - РИА Новости, 11.05.2022
Недельные расходы россиян продолжают расти, выяснил "Ромир"
Недельные расходы россиян за период со 2 по 8 мая выросли на 2,4%, при этом средняя стоимость одной покупки снизилась 0,9%, следует из данных исследовательского РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:55
2022-05-11T17:12
экономика
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Недельные расходы россиян за период со 2 по 8 мая выросли на 2,4%, при этом средняя стоимость одной покупки снизилась 0,9%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир"."В период со 2 по 8 мая средние недельные расходы россиян увеличились на 2,4% по сравнению с предшествующей неделей. Индекс недельных расходов составил 5 265 рублей", - говорится в сообщении.В годовой динамике расходы выросли на 5,6%. При этом относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 309 рублей) индекс недельных расходов ниже на 0,8%, или 44 рубля."Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 671 рубль", - говорится в материалах исследования.Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 3,4%. По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (658 рублей) недельный чек оказался выше на 2%.
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экономика, россия
16:55 11.05.2022 (обновлено: 17:12 11.05.2022)
 
Недельные расходы россиян продолжают расти, выяснил "Ромир"

"Ромир": недельные расходы россиян продолжают расти, средний чек сократился

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Пустой кошелек. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Недельные расходы россиян за период со 2 по 8 мая выросли на 2,4%, при этом средняя стоимость одной покупки снизилась 0,9%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".
"В период со 2 по 8 мая средние недельные расходы россиян увеличились на 2,4% по сравнению с предшествующей неделей. Индекс недельных расходов составил 5 265 рублей", - говорится в сообщении.
В годовой динамике расходы выросли на 5,6%. При этом относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 309 рублей) индекс недельных расходов ниже на 0,8%, или 44 рубля.
"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 671 рубль", - говорится в материалах исследования.
Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 3,4%. По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (658 рублей) недельный чек оказался выше на 2%.
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