https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787954198.html

Недельные расходы россиян продолжают расти, выяснил "Ромир"

Недельные расходы россиян продолжают расти, выяснил "Ромир" - РИА Новости, 11.05.2022

Недельные расходы россиян продолжают расти, выяснил "Ромир"

Недельные расходы россиян за период со 2 по 8 мая выросли на 2,4%, при этом средняя стоимость одной покупки снизилась 0,9%, следует из данных исследовательского РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:55

2022-05-11T16:55

2022-05-11T17:12

экономика

россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Недельные расходы россиян за период со 2 по 8 мая выросли на 2,4%, при этом средняя стоимость одной покупки снизилась 0,9%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир"."В период со 2 по 8 мая средние недельные расходы россиян увеличились на 2,4% по сравнению с предшествующей неделей. Индекс недельных расходов составил 5 265 рублей", - говорится в сообщении.В годовой динамике расходы выросли на 5,6%. При этом относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 309 рублей) индекс недельных расходов ниже на 0,8%, или 44 рубля."Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 671 рубль", - говорится в материалах исследования.Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 3,4%. По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (658 рублей) недельный чек оказался выше на 2%.

https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787294618.html

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экономика, россия