https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787294618.html

Средство или роскошь. Что будет с автомобильным рынком в России

Средство или роскошь. Что будет с автомобильным рынком в России - РИА Новости, 11.05.2022

Средство или роскошь. Что будет с автомобильным рынком в России

Отечественный авторынок в апреле обвалился почти в три раза, и это не предел, предупреждают эксперты. У покупателей нет денег, да и предложение ограничено. По... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:00

2022-05-11T08:00

2022-05-11T08:05

экономика

авто

роман ткачук

марк гойхман

россия

китай

южная корея

renault s.a

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778223945_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_6b44af3c70829fa42027c5af6105db17.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Отечественный авторынок в апреле обвалился почти в три раза, и это не предел, предупреждают эксперты. У покупателей нет денег, да и предложение ограничено. По итогам года этот сектор экономики может сократиться на 70%. Если хотя бы частично не восстановить производство и не наладить импорт, автомобили для россиян станут роскошью.Рекордное падениеВ "Автостате" утверждают, что в апреле продажи упали по сравнению с мартом практически в три раза — до 27,2 тысячи машин. Такой результат эксперты агентства получили на основе анализа данных АО "Электронный паспорт". То есть речь идет о зарегистрированных автомобилях.Позднее появится статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В марте оценки АЕБ и "Автостата" сильно разошлись. Сообщили, что продали 55,1 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей (минус 63% по сравнению с мартом 2021-го), а зарегистрировали 78,9 тысячи только легковушек. Правда, АЕБ не учел данные гигантов BMW и Mercedes-Benz, которые отчитываются поквартально.В "Автостате" считают, что спрос начал восстанавливаться. С 25 апреля по 1 мая машин зарегистрировали на 17% больше, чем неделей раньше, — 7,7 тысячи. В свою очередь, неделя, завершившаяся 24 апреля, показала подъем на 19% — до 6,6 тысячи.Чаще всего в минувшем месяце покупали новые автомобили LADA (6377 штук), Kia (3396), Hyundai (2877) и Renault (2166). На них приходится 53% продаж. Следом — Skoda (1402), Toyota (1225), Chery (1143), Volkswagen (1064) и BMW (1006). Почти перевалил за тысячу китайский бренд Haval (979).Участники рынка считают, что перед майскими праздниками сработал эффект отложенного спроса. Тем не менее апрельские показатели — минимум за 15 лет.Предыдущий антирекорд был в апреле 2020-го, в пандемию коронавируса. Однако даже тогда за месяц продали 54,5 тысячи машин, то есть почти вдвое больше, чем сейчас. Показатель апреля 2021-го — 171,4 тысячи.Круговорот иномарокСложившуюся ситуацию эксперты объясняют резким подорожанием из-за санкций и трудностей с логистикой. Если в феврале Lada Granta можно было купить за 599 тысяч рублей, то в апреле — только за 1,35 миллиона. Kia Rio подскочил с миллиона до 1,4 миллиона, Renault Duster — с 1,1 миллиона до 2,1 миллиона. К тому же предложение на рынке скоро уменьшится. О приостановке или прекращении деятельности в России сообщили Renault, Toyota, Nissan, BMW, Cadillac, Chevrolet, Opel, Daimler, Volvo, Jaguar Land Rover и другие именитые бренды.И АвтоВАЗ, скорее всего, уже не сможет выпускать прежнюю линейку автомобилей. Под угрозой, например, новинки Lada C-SUV и Vesta следующего поколения, а также Largus и X-ray. Для них нужны импортные компоненты, которые сложно заменить отечественными аналогами. Правда, еще есть надежда, что Renault не вывезет конвейеры и технологии — тогда Lada Largus и Lada X-ray удастся сохранить. И совершенно точно не пострадают Lada Granta и Lada Vesta — на этих моделях санкции почти не сказались.В Росстате подсчитали, что с января по март в стране собрали 244 тысячи легковушек — на 33,2% меньше, чем в прошлом году. В марте процесс замедлился на 72,1% — выпустили всего 40,9 тысячи машин."Возвращение покинувших российский рынок западных автобрендов маловероятно. Частично их заменят азиатские модели, прежде всего из Китая и Южной Кореи. Но это произойдет не сразу. Поможет и неофициальный ввоз брендовых марок", — сказал в беседе с РИА Новости главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.Минпромторг уже разрешил параллельный импорт автомобилей, в том числе Land Rover, Jaguar, Bentley, Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, Maybach, Lexus, Infiniti, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Rolls-Royce, Maserati, Bugatti, Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi, Mini и Nissan. Другое дело, что из-за сложностей с логистикой ценник значительно вырастет.Б/у вместо новойПо мнению экспертов, те, кому новые иномарки станут не по карману, обратят внимание на вторичный рынок. Обычно продажи новых и подержанных автомобилей соотносятся как один к трем.Например, в 2021-м новых реализовали 1,53 миллиона, а подержанных — 5,95 миллиона. В "Автостате" предсказывают, что в 2022-м продажи авто с пробегом упадут на 10-30%, новых — на 50% или даже 70%.Повысится спрос на трех-пятилетние модели. В апреле интерес к "трехлеткам" уже увеличился в три раза по сравнению с январем. Цены снизились на 18% относительно пиковых в марте, но это все равно на 17% дороже, чем в начале года.Автосалоны рассчитывают зарабатывать на том, что у них есть сейчас, поскольку потом, возможно, будет нечего продавать, говорит старший аналитик инвестиционной группы "Норд-Капитал" Роман Ткачук. По его словам, цены вряд ли вернутся к уровню 2021-го, хотя рынок переориентируют на отечественных и китайских производителей. Автомобили станут скорее роскошью, чем предметом народного потребления."Рынок в любом случае начнет восстанавливаться, но доходы населения и спрос упадут. Будут преобладать бюджетные марки, срок их эксплуатации вырастет. Если раньше машину старались поменять через пять лет, теперь будет десять. Соответственно изменится и рынок", — рассуждает Роман Ткачук.Власти видят проблему и, пытаясь решить ее, не ограничиваются параллельным импортом. По данным СМИ, Минпромторг предложил выделить 55,3 миллиарда рублей на поддержку отечественных автопроизводителей, изготовителей спецтехники и стимулирование локального выпуска автокомпонентов. Кроме того, в правительстве собираются запустить программу производства универсальных автокомпонентов на 30 миллиардов рублей.Эксперты сходятся в том, что все зависит от трех факторов: вернутся ли международные автоконцерны в Россию, удастся ли поставщикам решить проблемы с логистикой и какой будет динамика покупательского спроса, заметно просевшего на фоне роста цен и ставок по автокредитам.

https://ria.ru/20220408/avtomobili-1781913204.html

https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html

россия

китай

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, роман ткачук, марк гойхман, россия, китай, южная корея, renault s.a, автостат, bmw ag, lada vesta, renault clio, renault logan