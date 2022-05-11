https://ria.ru/20220511/eaes-1787827259.html

В Казахстане опровергли слухи о планах республики выйти из ЕАЭС

В Казахстане опровергли слухи о планах республики выйти из ЕАЭС - РИА Новости, 11.05.2022

В Казахстане опровергли слухи о планах республики выйти из ЕАЭС

Появившаяся в мессенджерах информация о якобы планах Казахстана выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не соответствует действительности, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:45

2022-05-11T08:45

2022-05-11T08:45

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НУР-СУЛТАН, 11 мая – РИА Новости. Появившаяся в мессенджерах информация о якобы планах Казахстана выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не соответствует действительности, сообщили в среду на сайте stopfake.kz, созданном при поддержке министерства информации и общественного развития республики."В Telegram распространяется сообщение о том, что Казахстан инициирует выход из Таможенного союза ЕАЭС. Причина якобы заключается в "нерешенных разногласиях Казахстана и России". Это неправда. Это сообщение опровергли в министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте stopfake.kz.Поясняется, что эту информацию опровергли и в министерстве иностранных дел страны."Также отметим, что в распространяемом сообщении автор, утверждающий о том, что Казахстан планирует выйти из ЕАЭС, ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно", - указывается в сообщении.Сайт информирует, что на официальных порталах и в СМИ сообщений "о планах Казахстана по выходу из ЕАЭС нет".В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

https://ria.ru/20220509/kazakhstan-1787581139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, россия, белоруссия, евразийский экономический союз