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В Казахстане опровергли слухи о планах республики выйти из ЕАЭС
В Казахстане опровергли слухи о планах республики выйти из ЕАЭС - РИА Новости, 11.05.2022
В Казахстане опровергли слухи о планах республики выйти из ЕАЭС
Появившаяся в мессенджерах информация о якобы планах Казахстана выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не соответствует действительности, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:45
2022-05-11T08:45
2022-05-11T08:45
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казахстан
россия
белоруссия
евразийский экономический союз
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НУР-СУЛТАН, 11 мая – РИА Новости. Появившаяся в мессенджерах информация о якобы планах Казахстана выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не соответствует действительности, сообщили в среду на сайте stopfake.kz, созданном при поддержке министерства информации и общественного развития республики."В Telegram распространяется сообщение о том, что Казахстан инициирует выход из Таможенного союза ЕАЭС. Причина якобы заключается в "нерешенных разногласиях Казахстана и России". Это неправда. Это сообщение опровергли в министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте stopfake.kz.Поясняется, что эту информацию опровергли и в министерстве иностранных дел страны."Также отметим, что в распространяемом сообщении автор, утверждающий о том, что Казахстан планирует выйти из ЕАЭС, ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно", - указывается в сообщении.Сайт информирует, что на официальных порталах и в СМИ сообщений "о планах Казахстана по выходу из ЕАЭС нет".В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
https://ria.ru/20220509/kazakhstan-1787581139.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, белоруссия, евразийский экономический союз
В Казахстане опровергли слухи о планах республики выйти из ЕАЭС
Власти Казахстана опровергли информацию о планах республики выйти из ЕАЭС