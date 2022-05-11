https://ria.ru/20220511/dorogi-1787893239.html

На ремонт дорог Приамурья дополнительно выделят 600 миллионов рублей

На ремонт дорог Приамурья дополнительно выделят 600 миллионов рублей - РИА Новости, 11.05.2022

На ремонт дорог Приамурья дополнительно выделят 600 миллионов рублей

На ремонт дорог Амурской области дополнительно выделят 600 миллионов рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:24

2022-05-11T13:24

2022-05-11T13:26

амурская область

экономика

жкх

василий орлов (губернатор)

амурская область

дороги

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая – РИА Новости. На ремонт дорог Амурской области дополнительно выделят 600 миллионов рублей, сообщает правительство региона."На ремонт дорог на территории области амурский минфин выделит дополнительно 600 миллионов рублей. Из них 500 миллионов пойдут на приведение в норматив местных и региональных дорог на территории области, 100 миллионов получит Благовещенск", - сообщает правительство Приамурья.Губернатор Амурской области Василий Орлов заострил внимание на стоимости инертных материалов, в частности щебня, необходимого для дорожных работ. Как сообщает правительство, "по данным мониторинга, некоторые организации необоснованно подняли цены на 20-30%"."Мы внимательно смотрим за формированием цен на инертные материалы — песок и щебень — у добывающих организаций, имеющих лицензии. Считаем, что их издержки могут вырасти только при приобретении и обслуживании зарубежной техники. Все остальные расходы, в частности стоимость ГСМ, заработные платы, стоимость лицензий, остались на прежнем уровне", - заявил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Он добавил, что при минприроды области создана рабочая группа, которая ведет мониторинг цен на инертные материалы. Основная задача – не допустить спекулятивного роста их стоимости, потому что это отразится на конечной стоимости всех работ, прежде всего в строительстве и дорожном строительстве."При выявлении фактов завышения цен на инертные материалы будем очень жестко спрашивать с организаций, при необходимости вынесем этот вопрос на федеральный уровень", - отметил Орлов.В рамках национального проекта безопасные качественные дороги (БКД) в 2022 году амурские дорожники планируют отремонтировать 66 километров автомобильных дорог: 61 км – регионального и 5 км – местного значения. Объем финансирования по нацпроекту БКД составит 3,2 млрд рублей, из которых половину средств — 1,6 млрд рублей — область получит из федерального бюджета, остальная часть суммы предусмотрена в областном бюджете.Большая часть средств федерального бюджета — 1,4 млрд — пойдут на завершение реконструкции 15-километрового участка дороги "Благовещенск – Свободный". Остальное будут распределены между 16 объектами общей протяженностью 45,9 километра."Всего в 2022 году с учетом дополнительного финансирования планируем привести в нормативное состояние 305 километров дорог области. Из них — 135 километров асфальтобетонных дорог и 170 километров дорог переходного типа покрытия. В результате в нормативном состоянии будут 37,6 % дорог региона", - рассказал заместитель министра транспорта Амурской области Дмитрий Лучников, его также цитирует правительство Приамурья.

https://ria.ru/20220506/remont-1787167565.html

https://ria.ru/20220217/doroga-1773315167.html

амурская область

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

экономика, жкх, василий орлов (губернатор), амурская область, дороги