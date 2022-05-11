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В Донецке четыре многоквартирных дома получили повреждения при обстрелах

В Донецке четыре многоквартирных дома получили повреждения при обстрелах - РИА Новости, 11.05.2022

В Донецке четыре многоквартирных дома получили повреждения при обстрелах

Четыре многоквартирных жилых дома повреждены в Кировском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:35

2022-05-11T12:35

2022-05-11T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

кировский район

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Четыре многоквартирных жилых дома повреждены в Кировском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), есть пострадавшие."По предварительной информации, в результате очередной атаки ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на Кировский район Донецка (микрорайон Текстильщик) есть пострадавшие среди мирных граждан. Анкетные данные и характер травм устанавливаются. Кроме того, зафиксированы повреждения по адресам: ул. Островского, 8, 10, 30а - многоквартирные жилые дома; ул. Пинтера, 18 - многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

кировский район

украина

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецк (днр), кировский район, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины