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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 11.05.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили 6 снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:00

2022-05-11T09:00

2022-05-11T09:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

куйбышевский район

донецк (днр)

россия

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 6 снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."08.26 - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

куйбышевский район

донецк (днр)

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, куйбышевский район, донецк (днр), россия, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика