Силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских националистов

Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки в 35 военнослужащих
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.