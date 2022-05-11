https://ria.ru/20220511/dnr-1787845162.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских националистов - РИА Новости, 11.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских националистов и пять единиц бронетехники. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:37

2022-05-11T10:37

2022-05-11T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 35 украинских националистов и пять единиц бронетехники."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 35 украинских националистов, две БМП, один танк, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", два бронированных и пять грузовых транспортных средств", - сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале. Силы ДНР захватили две БМП, одну самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", три 120-миллиметровых миномёта и три грузовых транспортных средства с боеприпасами.В ведомстве добавили, что за минувшие сутки украинские войска выпустили по городам республики более 135 снарядов и мин из 220 миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ27 "Ураган", 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых минометов. Под обстрелы попали девять населенных пунктов республики, двое мирных жителей погибли, десять получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/dnr-1787836444.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр