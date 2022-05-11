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ДНР освободит территории в конституционных границах, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/dnr-1787836444.html
ДНР освободит территории в конституционных границах, заявил Пушилин
ДНР освободит территории в конституционных границах, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2022
ДНР освободит территории в конституционных границах, заявил Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в поздравлении по случаю Дня республики заявил, что в жизни ДНР начался новый этап по освобождению территорий в РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:54
2022-05-11T09:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
донбасс
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в поздравлении по случаю Дня республики заявил, что в жизни ДНР начался новый этап по освобождению территорий в конституционных границах и они добьются своих целей."Сегодня новый этап в нашей жизни – освобождение территории ДНР в ее конституционных границах. Как и вся история становления нашего государства, этот этап не легкий. Но Республика рождена, чтобы побеждать, и мы добьемся своих целей", - говорится в поздравлении Пушилина, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, впереди их ждет мирное будущее и совместно с Россией республика восстановит разрушенное, сделает свою землю еще лучше. Он подчеркнул, что "Русский Донбасс в этом году с особым чувством отмечает это торжество в статусе признанного государства"."Впервые без страха с нами празднуют те, кто все эти годы ждал освобождения от преступного украинского режима. За восемь лет наша страна сумела выстоять под натиском неонацизма, обрести независимость и поистине стать символом торжества исторической справедливости, несгибаемости русского духа", - отметил Пушилин.Он подчеркнул, что жители Республики показали пример того, как нужно защищать свою землю, ценности, правду и будущее, продемонстрировали образец массового героизма и стойкости.Одиннадцатого мая 2014 года в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллионов человек – это около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете.
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в мире, донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин
09:54 11.05.2022
 
ДНР освободит территории в конституционных границах, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: республика добьется освобождения территорий в конституционных границах

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в поздравлении по случаю Дня республики заявил, что в жизни ДНР начался новый этап по освобождению территорий в конституционных границах и они добьются своих целей.
"Сегодня новый этап в нашей жизни – освобождение территории ДНР в ее конституционных границах. Как и вся история становления нашего государства, этот этап не легкий. Но Республика рождена, чтобы побеждать, и мы добьемся своих целей", - говорится в поздравлении Пушилина, опубликованном в его Telegram-канале.
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По его словам, впереди их ждет мирное будущее и совместно с Россией республика восстановит разрушенное, сделает свою землю еще лучше. Он подчеркнул, что "Русский Донбасс в этом году с особым чувством отмечает это торжество в статусе признанного государства".
"Впервые без страха с нами празднуют те, кто все эти годы ждал освобождения от преступного украинского режима. За восемь лет наша страна сумела выстоять под натиском неонацизма, обрести независимость и поистине стать символом торжества исторической справедливости, несгибаемости русского духа", - отметил Пушилин.
Он подчеркнул, что жители Республики показали пример того, как нужно защищать свою землю, ценности, правду и будущее, продемонстрировали образец массового героизма и стойкости.
Одиннадцатого мая 2014 года в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллионов человек – это около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете.
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

Эвакуированная жительница Мариуполя получает бесплатное питание в столовой пункта временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

Эвакуированные жители Мариуполя получают гуманитарную помощь в поселке Володарское
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

Беженцы из Рубежного выбирают одежду в пункте временного размещения в лицее №2 города Старобельска
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

Эвакуированные жители Мариуполя перед отправкой на территорию РФ
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

Эвакуированный житель Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

Беженцы из Рубежного получают еду в лицее №2 города Старобельска
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассДенис Пушилин
 
 
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