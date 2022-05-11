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ДНР освободит территории в конституционных границах, заявил Пушилин

ДНР освободит территории в конституционных границах, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2022

ДНР освободит территории в конституционных границах, заявил Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в поздравлении по случаю Дня республики заявил, что в жизни ДНР начался новый этап по освобождению территорий в РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:54

2022-05-11T09:54

2022-05-11T09:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

донбасс

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в поздравлении по случаю Дня республики заявил, что в жизни ДНР начался новый этап по освобождению территорий в конституционных границах и они добьются своих целей."Сегодня новый этап в нашей жизни – освобождение территории ДНР в ее конституционных границах. Как и вся история становления нашего государства, этот этап не легкий. Но Республика рождена, чтобы побеждать, и мы добьемся своих целей", - говорится в поздравлении Пушилина, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, впереди их ждет мирное будущее и совместно с Россией республика восстановит разрушенное, сделает свою землю еще лучше. Он подчеркнул, что "Русский Донбасс в этом году с особым чувством отмечает это торжество в статусе признанного государства"."Впервые без страха с нами празднуют те, кто все эти годы ждал освобождения от преступного украинского режима. За восемь лет наша страна сумела выстоять под натиском неонацизма, обрести независимость и поистине стать символом торжества исторической справедливости, несгибаемости русского духа", - отметил Пушилин.Он подчеркнул, что жители Республики показали пример того, как нужно защищать свою землю, ценности, правду и будущее, продемонстрировали образец массового героизма и стойкости.Одиннадцатого мая 2014 года в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллионов человек – это около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете.

донецкая народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин