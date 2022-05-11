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В ДНР за 84 дня погибли 110 мирных жителей

В ДНР за 84 дня погибли 110 мирных жителей - РИА Новости, 11.05.2022

В ДНР за 84 дня погибли 110 мирных жителей

За 84 дня эскалации в Донецкой народной республике погибли 110 мирных жителей, около 500 получили ранения, в том числе 41 ребенок, сообщает представительство... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:50

2022-05-11T09:50

2022-05-11T10:03

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. За 84 дня эскалации в Донецкой народной республике погибли 110 мирных жителей, около 500 получили ранения, в том числе 41 ребенок, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 84 дня эскалации погибли 110 мирных жителей, в т.ч. четверо детей, ранения различной степени тяжести получили 499 мирных жителей, среди них 41 ребенок", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.За этот период СЦКК ДНР зафиксировано 2658 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2399. Всего противником выпущено 26 326 боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет "Точка-У", пять ракет "Смерч", 25 ракет "Ураган" и 3771 ракету "Град". Повреждено более 3,3 тысячи жилых домов и 701 объект гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, сцкк