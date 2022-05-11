https://ria.ru/20220511/deti-1787940177.html
Путин призвал развивать формы поддержки талантливых детей
Путин призвал развивать формы поддержки талантливых детей - РИА Новости, 11.05.2022
Путин призвал развивать формы поддержки талантливых детей
Россия сталкивается с различными ограничениями, на этом фоне необходимо развивать самые разные формы поддержки талантливых детей, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:10
2022-05-11T16:10
2022-05-11T16:10
общество
дети
россия
владимир путин
фонд "талант и успех"
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СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Россия сталкивается с различными ограничениями, на этом фоне необходимо развивать самые разные формы поддержки талантливых детей, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы сталкиваемся с различными ограничениями и в спорте, и даже в искусстве, нам нужно развивать, конечно, самые разные формы поддержки талантливых наших молодых людей, в том числе школьников, имею в виду проведения различных олимпиад по математике, физике, химии. У нас министерство этим занимается, правительство занимается, нужно, конечно, включить возможности "Сириуса", чтобы создать здесь необходимые условия для организации проектов такого рода", - сказал президент на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дети, россия, владимир путин, фонд "талант и успех"
Путин призвал развивать формы поддержки талантливых детей
Путин призвал развивать формы поддержки талантливых детей в условиях ограничений
СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Россия сталкивается с различными ограничениями, на этом фоне необходимо развивать самые разные формы поддержки талантливых детей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сталкиваемся с различными ограничениями и в спорте, и даже в искусстве, нам нужно развивать, конечно, самые разные формы поддержки талантливых наших молодых людей, в том числе школьников, имею в виду проведения различных олимпиад по математике, физике, химии. У нас министерство этим занимается, правительство занимается, нужно, конечно, включить возможности "Сириуса", чтобы создать здесь необходимые условия для организации проектов такого рода", - сказал президент на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех".