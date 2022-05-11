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Вице-спикер Госдумы попросил СК приобщить к делу Гордона новый эпизод - РИА Новости, 11.05.2022
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Вице-спикер Госдумы попросил СК приобщить к делу Гордона новый эпизод
Вице-спикер Госдумы попросил СК приобщить к делу Гордона новый эпизод - РИА Новости, 11.05.2022
Вице-спикер Госдумы попросил СК приобщить к делу Гордона новый эпизод
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Следственный комитет РФ с просьбой приобщить к уголовному делу против украинского телеведущего Дмитрия... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:38
2022-05-11T11:38
россия
украина
дмитрий гордон
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
борис чернышов (депутат)
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Следственный комитет РФ с просьбой приобщить к уголовному делу против украинского телеведущего Дмитрия Гордона новый эпизод за призывы развязать войну в Приднестровье.Ранее Гордон в эфире одного из молдавских телеканалов сообщил, что сегодня для Кишинева существует идеальный вариант "выгнать из Приднестровья сепаратистов". По его словам, президент республики Майя Санду могла бы обратиться за помощью к НАТО, к президенту Украины с призывом "помочь выгнать сепаратистов". На что ведущая у него уточнила, стоит ли выгнать их без войны, Гордон на это ответил: "Ну, без войны еще 50 лет ждите"."Обратился в Следственный комитет с просьбой приобщить к уголовному делу против Гордона новый эпизод - за призывы начать войну в Приднестровье", - сообщил Чернышов РИА Новости.Ранее СК РФ возбудил дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям. В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).
https://ria.ru/20220428/gordon-1785913640.html
россия
украина
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россия, украина, дмитрий гордон, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, борис чернышов (депутат), приднестровская молдавская республика, майя санду, общество
11:38 11.05.2022
 
Вице-спикер Госдумы попросил СК приобщить к делу Гордона новый эпизод

Вице-спикер Госдумы Чернышов запросил СК приобщить к делу Гордона новый эпизод

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : @gordondmytro/Instagram
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Следственный комитет РФ с просьбой приобщить к уголовному делу против украинского телеведущего Дмитрия Гордона новый эпизод за призывы развязать войну в Приднестровье.
Ранее Гордон в эфире одного из молдавских телеканалов сообщил, что сегодня для Кишинева существует идеальный вариант "выгнать из Приднестровья сепаратистов". По его словам, президент республики Майя Санду могла бы обратиться за помощью к НАТО, к президенту Украины с призывом "помочь выгнать сепаратистов". На что ведущая у него уточнила, стоит ли выгнать их без войны, Гордон на это ответил: "Ну, без войны еще 50 лет ждите".
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"Обратился в Следственный комитет с просьбой приобщить к уголовному делу против Гордона новый эпизод - за призывы начать войну в Приднестровье", - сообщил Чернышов РИА Новости.
Ранее СК РФ возбудил дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям. В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).
 
РоссияУкраинаДмитрий ГордонСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРГосдума РФБорис Чернышов (депутат)Приднестровская Молдавская РеспубликаМайя СандуОбщество
 
 
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